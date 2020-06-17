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    «Динамо» перемогло клуб першої ліги і вийшло в фінал Кубка України (відео)

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    Міккель Дуелунд відзначився першим дублем за киян - «Динамо» перемогло клуб першої ліги і вийшло в фінал Кубка України (відео)
    Міккель Дуелунд відзначився першим дублем за киян
    Фото - Динамо від Шурика

    Дубль у матчі зробив данець Міккель Дуелунн, а іспанський нападник Фран Соль не реалізував пенальті

    Київське «Динамо» стало першим фіналістом Кубка України-2019/2020. На Закарпатті столичні футболісти здобули впевнену перемогу над першоліговим клубом «Минай».

    «Минай» - «Динамо» (Київ) – 0:2

    Голи: 0:1 – Дуелунн (9). 0:2 – Дуелунн (39)

    На 27-й хвилині Фран Соль не реалізував пенальті (стійка)

    «Минай»: Андрій Попович – Петро Стасюк, Допілка, Маткобожик, Жичиков (Голодюк, 72) – Вагін (Андрій Ткачук, 40) – Пиняшко (к), Глагола (Олексій Шпак, 44), Оринчак – Нурієв, Данило Книш (Машталір, 72). Тренер – Василь Кобін

    «Динамо»: Денис Бойко (к) – Олександр Караваєв, Денис Попов, Артем Шабанов, Піваріч (Віталій Миколенко, 88) – Володимир Шепелєв (Буяльський,46) – Вербіч, Дуелунн (Шапаренко, 72), Олександр Андрієвський, Карлос Де Пена (Віктор Циганков, 61) – Фран Соль (Карґбо, 61). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)

    Попередження: Вагін (16), Нурієв (65), Пиняшко (76) – Володимир Шепелєв (12), Віктор Циганков (76), Олександр Андрієвський (90), Віталій Миколенко (90+3)

    17 червня. Смт Минай. Стадіон «Минай». Без глядачів

    Свій перший дубль у складі киян зробив данець Міккель Дуелунн. Також у першому таймі не реалізував пенальті іспанський нападник Фран Соль. А у другій половині дебютував у складі «Динамо» Ібраґіма Карґбо, котрий прийшов у команду взимку, але не міг грати, бо вже виступав у поточному сезоні за дві команди. Грати за більше клубів згідно з регламентом УЄФА протягом року футболіст не може, але з огляду на особливі обставини в умовах пандемії коронавірусу киянам вдалося домовитися про участь новачка в матчах післякарантинної паузи.

    Зауважимо, що другий півфінальний матч Кубка України-2019/2020 між «Маріуполем» і «Ворсклою» відбудеться 24 червня.

    Фінал кубкового турніру – 17 липня у Львові.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Олег Голодюк Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Міккель Дуелунн Денис Попов Олександр Андрієвський ФК «Минай» Карлос Де Пена Йосип Піваріч Василь Кобін Богдан Оринчак Олексій Михайличенко Анатолій Нурієв Андрій Ткачук Олег Допілка Максим Жичиков Петро Стасюк Ігор Вагін Олександр Глагола Василь Пиняшко Ібраґіма Карґбо Данило Книш Сергій Машталір Андрій Попович Олександр Маткобожик Олексій Шпак
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