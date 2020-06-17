«Динамо» перемогло клуб першої ліги і вийшло в фінал Кубка України (відео)

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Міккель Дуелунд відзначився першим дублем за киян Фото - Динамо від Шурика

Дубль у матчі зробив данець Міккель Дуелунн, а іспанський нападник Фран Соль не реалізував пенальті

Київське «Динамо» стало першим фіналістом Кубка України-2019/2020. На Закарпатті столичні футболісти здобули впевнену перемогу над першоліговим клубом «Минай».

«Минай» - «Динамо» (Київ) – 0:2

Голи: 0:1 – Дуелунн (9). 0:2 – Дуелунн (39)

На 27-й хвилині Фран Соль не реалізував пенальті (стійка)

«Минай»: Андрій Попович – Петро Стасюк, Допілка, Маткобожик, Жичиков (Голодюк, 72) – Вагін (Андрій Ткачук, 40) – Пиняшко (к), Глагола (Олексій Шпак, 44), Оринчак – Нурієв, Данило Книш (Машталір, 72). Тренер – Василь Кобін

«Динамо»: Денис Бойко (к) – Олександр Караваєв, Денис Попов, Артем Шабанов, Піваріч (Віталій Миколенко, 88) – Володимир Шепелєв (Буяльський,46) – Вербіч, Дуелунн (Шапаренко, 72), Олександр Андрієвський, Карлос Де Пена (Віктор Циганков, 61) – Фран Соль (Карґбо, 61). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)

Попередження: Вагін (16), Нурієв (65), Пиняшко (76) – Володимир Шепелєв (12), Віктор Циганков (76), Олександр Андрієвський (90), Віталій Миколенко (90+3)

17 червня. Смт Минай. Стадіон «Минай». Без глядачів

Свій перший дубль у складі киян зробив данець Міккель Дуелунн. Також у першому таймі не реалізував пенальті іспанський нападник Фран Соль. А у другій половині дебютував у складі «Динамо» Ібраґіма Карґбо, котрий прийшов у команду взимку, але не міг грати, бо вже виступав у поточному сезоні за дві команди. Грати за більше клубів згідно з регламентом УЄФА протягом року футболіст не може, але з огляду на особливі обставини в умовах пандемії коронавірусу киянам вдалося домовитися про участь новачка в матчах післякарантинної паузи.

Зауважимо, що другий півфінальний матч Кубка України-2019/2020 між «Маріуполем» і «Ворсклою» відбудеться 24 червня.

Фінал кубкового турніру – 17 липня у Львові.