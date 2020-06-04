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    Як Колесніков обматюкав журналіста, який забув посаду Януковича. Ретровідео 2002 року

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    Як Колесніков обматюкав журналіста, який забув посаду Януковича. Ретровідео 2002 року

    «Ти його не помітив, б***, чи що?», - звернувся Колесніков до Денисова

    3 червня 2002 року донецький «Шахтар» впритул наблизився до свого першого чемпіонського титулу, обігравши вдома з рахунком 2:0 київське «Динамо».

    Репортером на тій грі був нинішній директор телеканалів «Футбол 1/2/3» Олександр Денисов.

    Після гри Денисов хотів взяти післяматчеві інтерв'ю у власника «Шахтаря» Ріната Ахметова, тодішнього голови Донецької облради Бориса Колеснікова і на той момент прем'єр-міністр України Віктора Януковича, але з технічних причин їх довго не могло вивести в прямий ефір.

    «Ща у Ріната, потім у Віктора Федоровича питання, потім тільки мені. Ти його не помітив, б***, чи що?», – саме це епічне спілкування Колеснікова і переляканого Денисова додає ситуації особливого шарму.

    «Стан напівнепритомності, як розумієте. Я з переляку забув посаду Януковича. Стрес такого рівня, що розумію – це Янукович, але просто вилітає з голови його посада», - розповів Денисов в інтерв'ю Роману Бебеху про гучний епізод, який мав місце у 2002 році.

    Віктор Янукович Борис Колесніков Рінат Ахметов ФК «Шахтар» Олександр Денисов
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