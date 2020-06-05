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    Меншістю голосів українські клуби вирішили догравати чемпіонат у першій лізі

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    Як і три тижні тому, засідання Ради ліг на&nbsp;&laquo;Оболонь-Арені&raquo; в Києві відбувалося з дотриманням соціальної дистанції - Меншістю голосів українські клуби вирішили догравати чемпіонат у першій лізі
    Як і три тижні тому, засідання Ради ліг на «Оболонь-Арені» в Києві відбувалося з дотриманням соціальної дистанції
    Фото - «Металіст-1925»

    Чотири клуби проголосували проти, п’ять на засідання не приїхали

    На сьогоднішній Раді ліг Професійної футбольної ліги України в Києві більшість клубів підтримало догравання сезону в першій лізі у звичному форматі із дотриманням медичного протоколу. З десяти клубів, які прибули на збори, шість підтримали ідею догравання чемпіонату, чотири виступили проти. Сьомим проголосував «за» президент ПФЛ Сергій Макаров.

    За виступили «Інгулець», «Металіст-1925», «Агробізнес», «Оболонь-Бровар», «Черкащина» та запорізький «Металург». Проти - «Кремінь», «Прикарпаття», «Миколаїв» і «Чорноморець». Представники «Миная», «Волині», «Руху», «Авангарду», «Балкан» і «Гірника-Спорт» були відсутні.

    ПФЛ має намір скасувати рішення Ради ліг від 21 травня (достроково зупинити сезон першої ліги в його звичному форматі) і звернутися до виконкому Української асоціації футболу за дозволом відновити матчі. У разі, якщо клуб відмовиться від участі в решті матчів чемпіонату, за дві неявки його участь в турнірі буде припинено, а наступні матчі – автоматично завершені з підсумковим рахунком 0:3. Підсумкову таблицю першої ліги сформують за підсумками сезону-2019/2020.

    Обмін між Прем’єр-лігою і першою лігою буде відбуватися за регламентом: в елітний дивізіон безпосередньо вийдуть три клуби, в зворотному напрямку піде один. Натомість останніх дві команди першої ліги гратимуть стикові матчі з клубами, які посіли треті місця в своїх групах другої ліги. З наступного сезону у першій лізі гратимуть 18 клубів. Нагадаємо, у другій лізі сезон був завершений достроково. Безпосередньо у першу лігу вийшли тернопільська «Нива» і житомирське «Полісся» (з групи А), а також «ВПК-Агро» з Магдалинівки і херсонський «Кристал» (з групи Б).

    Рішення повинен затвердити виконком УАФ на найближчому засіданні у Львові. Згідно з проектом УАФ і ПФЛ, перша ліга відновиться 23 червня. Нагадаємо, що Прем’єр-ліга ж відновила чемпіонат минулого вікенду матчами 24-го туру. Правда, львівські «Карпати» через тотальну інфікацію коронавірусом наразі поновити участь у змаганнях не змогли.

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