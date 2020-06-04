Київське «Динамо» може очолити 73-річний російський тренер
Конфлікт Суркіса і Сьоміна залишився у минулому?
Одним з головних кандидатів на пост наставника київського «Динамо» розглядається російський тренер Юрій Сьомін, який недавно був звільнений з московського «Локомотива». Про це інформує Dynamo.kiev.ua.
Варто зазначити, що 73-річний фахівець до недавнього часу тренував московський «Локомотив».
За інформацією Dynamo.kiev.ua, всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом «Динамо» Ігорем Суркісом, які привели до відставки фахівця з київського клубу, залишилися в минулому
У недавньому інтерв'ю Сьомін, згадуючи період роботи в Києві, визнав помилкою свою відставку після виграшу з «Динамо» чемпіонського титулу в 2009 році.
Нагадаємо, донецький «Шахтар» переміг київське «Динамо» в Класичному дербі в рамках 24-го туру української Прем’єр-ліги і тим самим майже гарантував собі чемпіонство.