Київське «Динамо» може очолити 73-річний російський тренер



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Конфлікт Суркіса і Сьоміна залишився у минулому?

Одним з головних кандидатів на пост наставника київського «Динамо» розглядається російський тренер Юрій Сьомін, який недавно був звільнений з московського «Локомотива». Про це інформує Dynamo.kiev.ua.

Варто зазначити, що 73-річний фахівець до недавнього часу тренував московський «Локомотив».

За інформацією Dynamo.kiev.ua, всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом «Динамо» Ігорем Суркісом, які привели до відставки фахівця з київського клубу, залишилися в минулому

У недавньому інтерв'ю Сьомін, згадуючи період роботи в Києві, визнав помилкою свою відставку після виграшу з «Динамо» чемпіонського титулу в 2009 році.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» переміг київське «Динамо» в Класичному дербі в рамках 24-го туру української Прем’єр-ліги і тим самим майже гарантував собі чемпіонство.