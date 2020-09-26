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    «Динамо» у грі в більшості розгромило дебютанта Прем’єр-ліги

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    Вербич при ударі з пенальті - «Динамо» у грі в більшості розгромило дебютанта Прем’єр-ліги
    Вербич при ударі з пенальті
    Світлина - сайт Динамо

    Номінально гостьовий поєдинок для «Динамо» за згодою сторін відбувся на столичному НСК «Олімпійський».

    Київське «Динамо» в зустрічі четвертого туру Української Прем’єр-ліги святкувало перемогу над «Минаєм» з рахунком 4:0.

    «Минай» – «Динамо» – 0:4 (0:2)

    «Минай»: Попович, Ткачук, Саків, Шиндер (Маємбе, 75)Павліш, Кожанов (Маткобожик, 21), Лопирьонок, Нурієв (Шпак, 67), Матіч, Пиняшко (к) (Книш, 67), Меліченко (Ахметзаде, 75)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 74), Сирота, Забарний, Миколенко – Шепелєв (Сидорчук, 46), Андрієвський (Шапаренко, 46), Дуелунд, Циганков (к) (Цитаішвілі, 63), Вербич – Супряга (Соль, 46)

    Голи: Андрієвський (36), Циганков (41), Вербич (59), Матіч (69, автогол).

    Нереалізований пенальті: Вербич (15).

    Попередження: Павліш (6), Меліченко (65), Лопирьонок (77), Ахмедзаде (85) – Забарний (50).

    Вилучення: Павліш (14).

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    «Динамо» у грі в більшості розгромило дебютанта Прем’єр-ліги
    «Динамо» у грі в більшості розгромило дебютанта Прем’єр-ліги
    «Динамо» у грі в більшості розгромило дебютанта Прем’єр-ліги

    Вже на 14 хвилині номінальні господарі залишились у меншості через вилучення з гри центрального оборонця Дмитра Павліша. Захисник у карній зоні повалив на газон Супрягу, але Беньямін Вербич не зумів відзначитися з пенальті - голкіпер Попович здійснив сейв.

    На 35 хвилині «Біло-сині» оформили гол після ефектної атаки. Супряга знаходячись у чужому штрафному п’ятою віддав передачу на Андрієвського, півзахисник пройшов кількох опонентів та переправив сферу у сітку. Через п’ять хвилин ворота «Минаю» врятувала стійка після удару низом від Вербича, але одразу на добиванні спрацював Циганков.

    Словенець досяг своєї мети на 59 хвилині, коли забив з передачі Шапаренка. Згодом після прострілу Миколенка м'яч у сітку зрізав хорват Матіч.

    Отже, "Динамо" у 360-му матчі в УПЛ Мірчі Луческу здобуло 630-ту перемогу в історії виступів у Чемпіонаті України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Микола Шапаренко Віталій Миколенко Олександр Андрієвський УПЛ ФК «Минай»
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