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    Львівський футбольний клуб підписав півзахисника збірної Литви

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    Казлаускас після підписання контракту з українським клубом&nbsp; - Львівський футбольний клуб підписав півзахисника збірної Литви
    Казлаускас після підписання контракту з українським клубом 
    Світлина - сайт ПФК Львів

    «Львів» продовжив підписувати легіонерів

    ПФК «Львів» оголосив про підписання із півзахисником збірної Литви Донатасом Казлаускасом.

    Контракт литовця із «синьо-золотими левами» підписаний за схемою два роки плюс один. У складі «городян» Донатас Казлаускас виступатиме у футболці з номером 19.

    26-річний хавбек є вихованцем литовської футбольної школи «Атлантас». Попереднім клубом Казлаускаса був ФК «Тракай» (Рітеряй), звідки на правах трансферу гравець і перебрався до лав львів'ян.

    Крім того, литовець вже має в активі 11 проведених матчів у футболці своєї національної збірної.

    Зауважимо, що Казлаускас став 11-м легіонером у складі львівського колективу. У клубі виступає одразу п’ятеро бразильців.

    Після двох зіграних матчів в чемпіонаті України Прем’єр-ліги «Львів» не набрав жодного балу і має різницю забитих і пропущених м’ячів мінус шість.

    Нагадаємо, раніше клуб покинули двоє бразильських футболістів.

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    Джерело: ПФК Львів

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Львів» Донатас Казлаускас
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