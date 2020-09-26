Львівський футбольний клуб підписав півзахисника збірної Литви
«Львів» продовжив підписувати легіонерів
ПФК «Львів» оголосив про підписання із півзахисником збірної Литви Донатасом Казлаускасом.
Контракт литовця із «синьо-золотими левами» підписаний за схемою два роки плюс один. У складі «городян» Донатас Казлаускас виступатиме у футболці з номером 19.
26-річний хавбек є вихованцем литовської футбольної школи «Атлантас». Попереднім клубом Казлаускаса був ФК «Тракай» (Рітеряй), звідки на правах трансферу гравець і перебрався до лав львів'ян.
Крім того, литовець вже має в активі 11 проведених матчів у футболці своєї національної збірної.
Зауважимо, що Казлаускас став 11-м легіонером у складі львівського колективу. У клубі виступає одразу п’ятеро бразильців.
Після двох зіграних матчів в чемпіонаті України Прем’єр-ліги «Львів» не набрав жодного балу і має різницю забитих і пропущених м’ячів мінус шість.
Нагадаємо, раніше клуб покинули двоє бразильських футболістів.
Джерело: ПФК Львів