«Динамо» відправилося до Бельгії на матч плей-офф Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Список гравців київського клубу, які відправилися до Бельгії Twitter Динамо

Луческу не взяв іспанського нападника на поєдинок проти «Гента»

Делегація київського «Динамо» вирушила до Бельгії на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Гента».

Тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Мірчею Луческу розраховує в майбутньому поєдинку на 23 футболістів, 18 із яких потраплять до заявки на поєдинок.

До Бельгії вирушили:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;

Нападники: Родрігес, Супряга.

Таким чином, місця в команді не знайшлося іспанського форварду Франу Солю.

Зазначається, що літак із динамівською делегацією проведе у повітрі трохи більше двох годин.

Після прильоту до Бельгії «динамівці» розмістяться в готелі та відпочиватимуть після дороги. Завтра в рамках регламентних передматчевих заходів головний тренер «біло-синіх» та один із гравців дадуть відповіді на питання представників ЗМІ на прес-конференції, а потім футболісти випробують газон стадіону «Гент».

Додамо також, матч «Гент» – «Динамо» відбудеться в середу, 23 вересня, початок – о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт Динамо