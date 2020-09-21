«Динамо» відправилося до Бельгії на матч плей-офф Ліги чемпіонів
Луческу не взяв іспанського нападника на поєдинок проти «Гента»
Делегація київського «Динамо» вирушила до Бельгії на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Гента».
Тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Мірчею Луческу розраховує в майбутньому поєдинку на 23 футболістів, 18 із яких потраплять до заявки на поєдинок.
До Бельгії вирушили:
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;
Захисники: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов;
Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;
Нападники: Родрігес, Супряга.
Таким чином, місця в команді не знайшлося іспанського форварду Франу Солю.
Зазначається, що літак із динамівською делегацією проведе у повітрі трохи більше двох годин.
Після прильоту до Бельгії «динамівці» розмістяться в готелі та відпочиватимуть після дороги. Завтра в рамках регламентних передматчевих заходів головний тренер «біло-синіх» та один із гравців дадуть відповіді на питання представників ЗМІ на прес-конференції, а потім футболісти випробують газон стадіону «Гент».
Додамо також, матч «Гент» – «Динамо» відбудеться в середу, 23 вересня, початок – о 22:00 за київським часом.
Джерело: Офіційний сайт Динамо