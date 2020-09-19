«Динамо» на останніх хвилинах вирвало перемогу над «Львовом» (відео)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни перемогли завдяки голу і результативній передачі Миколи Шапаренка Світлина - UA-Футбол

Впродовж першого тайму кияни майже не били по воротах аутсайдера

Команда київського «Динамо» здобула натужну перемогу над «Львовом» у матчі третього туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Між двома матчами Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ та бельгійського «Ґента» тренер «біло-синіх» Мірча Луческу вирішив поберегти сили основних виконавців і виставив з перших хвилин експериментальний склад.

«Динамо» (Київ) – «Львів» - 3:1

Голи: 1:0 – Віктор Циганков (48, з пенальті). 1:1 – Макс Челіч (62). 2:1 – Шапаренко (87). 3:1 – Супряга (90+5)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Олександр Сирота, Віталій Миколенко (к) – Володимир Шепелєв (Шапаренко, 46), Олександр Андрієвський (Сергій Сидорчук, 46) – Георгій Цитаїшвілі (Віктор Циганков, 46), Леднєв (Буяльський, 46), Вербіч (Артем Кравець, 67) – Супряга. Тренер – Мірча Луческу

«Львів»: Сергій Литовченко – Максим Грисьо (Комарець, 64), Макс Челіч, Юрій Кравчук, Маруан Мігубі, Клименчук – Кошман (Велвес, 75), Борзенко (к), Айнсалу, Феліпе Пачтманн – Назарій Нич (Олександр Романчук, 88). Тренер – Георгій Цецадзе

Судді: Віктор Копієвський (Кропивницький) – Віктор Нижник (Вінниця), Олександр Жуков (Харків)

Попередження: Шапаренко (71), Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (21), Клименчук (48), Юрій Кравчук (59), Георгій Цицадзе (81)

На 73-й хвилині попереджено, на 83-й хвилині вилучено (друге попередження) Маруана Мігубі

19 вересня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Після провальної першої половини, впродовж якої динамівці майже не били по воротах аутсайдера, румунський містер відразу після перерви провів чотири заміни поспіль. Кияни заграли агресивніше і спромоглися на гол дуже швидко. Єгор Клименчук збив у власному карному майданчику Владислава Супрягу, Віктор Циганков реалізував пенальті й відкрив рахунок.

Вочевидь господарі вирішили, що доля гри вирішена. Вони знову скинули оберти і були доволі швидко покарані. «Львів» забив після подачі штрафного зліва. На удар Юрія Кравчука Георгій Бущан зреагував, але вдіяти щось із добиванням іншого центр бека Макса Челіча, який фактично зайшов з м’ячем у ворота, не зміг.

Зрештою, попереду в так званого фаворита була ще ціла третина матчу. Вирвати за доволі натужної гри перемогу киянам вдалося на 87-й хвилині зустрічі. Микола Шапаренко вразив верхній кут воріт Сергія Литовченка ударом зі штрафного метрів з 20-ти – 2:1.

А за лічені секунди до фінального свистка Владислав Супряга після передачі Шапаренка забив утретє.

Таким чином, «Динамо» з сімома очками вийшло на друге місце. Лідирує в чемпіонаті з максимальним, дев’ятиочковим доробком «Ворскла». Третім із шістьма пунктами в активі іде «Маріуполь». «Шахтар» має три очки, але провів лише один матч. Завтра, 20 вересня, «гірники» о 17:00 гратимуть у Запоріжжі з луганською «Зорею».

«Львів» обидва стартових поєдинки програв.

23 вересня «Динамо» зіграє на виїзді перший матч фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського «Ґента».