«Динамо» втратило футболіста перед стартом в Лізі чемпіонів



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Попов чемпіоном світу серед 20-річних Світлина - sport.bigmir.net

Попов не допоможе «біло-синім» у найближчі два тижні

Головний лікар київського «Динамо» Андрій Шморгун прокоментував стан здоров’я захисників Дениса Попова та Олександра Тимчика.

Олександр Тимчик, який був замінений на 35-й хвилині матчу другого туру чемпіонату України проти «Десни», динамівець отримав пошкодження привідного м'яза стегна. Терміни відновлення будуть відомі після МРТ обстеження, яке буде проведено через 72 години після отримання травми для точності діагнозу.

Натомість у Попова ангіна. Захисник проходить лікування в клініці «Борис» і пропустить 10-14 днів.

Зазначимо, що в лазареті клубу також знаходиться інший оборонець Микита Бурда.

Додамо, що вже 15 вересня «Динамо» стартуватиме у кваліфікації Ліги чемпіонів домашнім поєдинком із нідерландським «АЗ».

Джерело: Офіційний сайт Динамо