Нападник Кравець розірвав угоду із «Динамо»



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За свою кар’єру Кравець встиг пограти за іспанську «Гранаду» та німецький «Штутгарт» Twitter Динамо

Футболіст збірної України не провів жодного поєдинку після повернення до «Динамо»

Нападник Артем Кравець та київське «Динамо» дійшли згоди про розірвання контракту.

Таке рішення було прийнято після бесіди із головним тренером Мірчею Луческу та президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Керівництво київського клубу пішло назустріч Артему та дало можливість перейти до іншої команди, де він зможе отримувати більше ігрової практики.

Чотири попередні поєдинки «Динамо» починало із Владиславом Супрягою, який став стартовим форвардом команди. Також у клубі серед нападників є іспанець Фран Соль.

Примітно, що повернення Кравця до «Динамо» відбулося лише місяць назад.

Кравець є вихованцем «Динамо» і дебютував за першу команду у 2007 році. Всього в чемпіонаті України за «Динамо» Кравець провів 66 матчів (забив 26 м'ячів), в Кубку України 11 матчів (3 м'ячі), в Суперкубку України один матч і в єврокубках 28 матчів (чотири м'ячі). Всього - 106 ігор (33 м'ячі).

Нападник двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 і 2014/2015 років), володарем Кубка України (2014/2015) і володарем Суперкубка України (2007).

Зауважимо, що 31-річний футболіст провів 63 поєдинки за турецький клуб «Кайсеріспор», в яких відзначився 21 голом і однією результативною передачею.

Джерело: Офіційний сайт Динамо