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    «Динамо» з квітня не зможе провести деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський»

    Це пов'язано з підготовкою стадіону до фіналу Ліги чемпіонів 2017/18
    «Динамо» з квітня не зможе проводити деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський». Про це повідомив директор Прем'єр-ліги України Євген Дикий під час жеребкування другого етапу чемпіонату України. Це пов'язано з підготовкою стадіону до фіналу Ліги чемпіонів 2017/18, який пройде 26 травня в Києві на НСК
    • Сьогодні, 19:11
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    НСК Олімпійський
    НСК Олімпійський

    Це пов'язано з підготовкою стадіону до фіналу Ліги чемпіонів 2017/18

    «Динамо» з квітня не зможе проводити деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський».

    Про це повідомив директор Прем'єр-ліги України Євген Дикий під час жеребкування другого етапу чемпіонату України.

    Це пов'язано з підготовкою стадіону до фіналу Ліги чемпіонів 2017/18, який пройде 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський».

    Які саме це будуть матчі поки не повідомляється, але проводитися вони будуть на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського.

    У зв'язку з цим «Олімпік», який проводить свої домашні зустрічі на клубному стадіоні київського клубу, і «Динамо» були розведені в календарі на другу половину сезону.

    Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.

    Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.

    Також на матчі Ліги Європи був дозаявлений новачок Денис Бойко, який перебрався в столичний клуб на правах оренди з турецького «Бешикташа».

    Раніше повідомлялося, що колишній футболіст «Динамо» поїхав на заробітки до Росії.

    Джерело: Динамоманія

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