У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом

10 лютого київський клуб оголосив про повернення в команду воротаря, який перебрався в «Динамо» на правах оренди з «Бешикташа».

Підписання Бойка викликано травмою основного голкіпера Георгія Бущана, який пропустить близько шести тижнів.

До його пошкодження кияни відправили резервіста Максима Коваля в «Депортиво», тому були змушені повернути Бойка.

13 лютого на офіційному сайті УЄФА Денис був дозаявлений клубом на матчі Ліги Європи.

При цьому Бущана в списку немає, а серед четвірки воротарів значаться Артур Рудко, Володимир Маханьков і Владислав Кучерук.

У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом.

Перший матч відбудеться в Греції 15 лютого.

Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.