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    «Динамо» дозаявило Бойка на Лігу Європи

    У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом
    10 лютого київський клуб оголосив про повернення в команду воротаря, який перебрався в «Динамо» на правах оренди з «Бешикташа». Підписання Бойка викликано травмою основного голкіпера Георгія Бущана, який пропустить близько шести тижнів. До його пошкодження кияни відправили резервіста Максима Коваля в
    • Сьогодні, 16:55
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    Денис Бойко
    Денис Бойко

    У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом

    10 лютого київський клуб оголосив про повернення в команду воротаря, який перебрався в «Динамо» на правах оренди з «Бешикташа».

    Підписання Бойка викликано травмою основного голкіпера Георгія Бущана, який пропустить близько шести тижнів.

    До його пошкодження кияни відправили резервіста Максима Коваля в «Депортиво», тому були змушені повернути Бойка.

    13 лютого на офіційному сайті УЄФА Денис був дозаявлений клубом на матчі Ліги Європи.

    При цьому Бущана в списку немає, а серед четвірки воротарів значаться Артур Рудко, Володимир Маханьков і Владислав Кучерук.

    У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом.

    Перший матч відбудеться в Греції 15 лютого.

    Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.

    Джерело: sportarena.com

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