«Динамо» дозаявило Бойка на Лігу Європи
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У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом
10 лютого київський клуб оголосив про повернення в команду воротаря, який перебрався в «Динамо» на правах оренди з «Бешикташа».
Підписання Бойка викликано травмою основного голкіпера Георгія Бущана, який пропустить близько шести тижнів.
До його пошкодження кияни відправили резервіста Максима Коваля в «Депортиво», тому були змушені повернути Бойка.
13 лютого на офіційному сайті УЄФА Денис був дозаявлений клубом на матчі Ліги Європи.
При цьому Бущана в списку немає, а серед четвірки воротарів значаться Артур Рудко, Володимир Маханьков і Владислав Кучерук.
У плей-офф Ліги Європи «Динамо» зіграє з АЕКом.
Перший матч відбудеться в Греції 15 лютого.
Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.
Джерело: sportarena.com