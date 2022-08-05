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Вихованець київського «Динамо» перейшов до російської команди

Надія Клочко
glavcom.ua
Вихованець київського «Динамо» перейшов до російської команди
Олександр Масалов грає на позиції лівого захисника
фото: ФК «Уфа»

Раніше стало відомо, що Олександр Масалов отримав російський паспорт

Ексгравець українських футбольних клубів «Динамо» й «Шахтар» Олександр Масалов підписав контракт з російським клубом «Уфа». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Масалов перейшов до російського клубу на правах вільного агента. Олександр грає на позиції лівого захисника.

Додамо, що у липні футболіст потрапив до скандалу. Виявилося, що військові й активісти знайшли в Чернігові його російський паспорт.

Олександр Масалов – український футболіст. Народився в Севастополі. Вихованець академії «Динамо». У віці 19 років перейшов до донецького «Шахтаря». Також виступав за «Колос» і «Динамо-Авто» з Молдови. Останнім його клубом в Україні була «Десна».

Нагадаємо, під час матчу після першого забитого київською командою гола турецькі фани почали скандувати ім'я Путіна. У відповідь на це тренер київського «Динамо» Мірча Луческу проігнорував пресконференцію, яка є традиційною після поєдинків у Лізі чемпіонів. 

Президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що стамбульський клуб не вибачатиметься за те, що фанати клубу скандували «Володимир Путін» під час матчу з київським «Динамо».

Варто зазначити, що київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно звернулася до УЄФА щодо неприйнятних скандувань з боку турецьких фанатів на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» – «Динамо». 

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Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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