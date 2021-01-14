Дмитро Підручний показав найкращий результат українського біатлону в сезоні

Тернополянин фінішував сьомим у спринті

Чемпіон світу-2019 у гонці переслідування Дмитро Підручний показав найкращий для українського біатлону результат у сезоні-2020/2021 на старті шостого етапу Кубка світу, який відбувається в німецькому Обергофі.

З одним промахом у пасиві тернополянин фінішував у спринті сьомим, поступившись переможцеві, норвежцеві Йоганнесові Бьо 45,5 секундами.

Бьо виграв, уникнувши неточних пострілів. Також чисто відстрілялися й два інших призери – ще один норвежець ь Стерла Лаґрейд, який програв чемпіонові 12,4 секунди і німець Арнд Пайффер, який став третім з відставанням у 27,9 сек.

Решта українців у спринті виступили невдало. Артем Прима з трьома промахами став 48-м, Антон Дудченко з одним – 49-м. Гонку переслідування вони розпочнуть з понад двохвилинним відставанням від лідерів.

Ще двоє українців у число 60-ти учасників пасьюту не пробилися: Артем Тищенко з одним промахом 78-й, Руслан Ткаленко з трьома – 88-й.

Сьогодні, 14 січня, о 15:30 спринтерську гонку проведуть жінки. За Україну побіжать Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима і Дарина Блашко.