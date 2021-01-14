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    Дмитро Підручний показав найкращий результат українського біатлону в сезоні

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    Дмитро Підручний нарешті почав демонструвати справжній потенціал - Дмитро Підручний показав найкращий результат українського біатлону в сезоні
    Дмитро Підручний нарешті почав демонструвати справжній потенціал
    Світлина - Instagram Дмитра Підручного

    Тернополянин фінішував сьомим у спринті

    Чемпіон світу-2019 у гонці переслідування Дмитро Підручний показав найкращий для українського біатлону результат у сезоні-2020/2021 на старті шостого етапу Кубка світу, який відбувається в німецькому Обергофі.

    З одним промахом у пасиві тернополянин фінішував у спринті сьомим, поступившись переможцеві, норвежцеві Йоганнесові Бьо 45,5 секундами.

    Бьо виграв, уникнувши неточних пострілів. Також чисто відстрілялися й два інших призери – ще один норвежець ь Стерла Лаґрейд, який програв чемпіонові 12,4 секунди і німець Арнд Пайффер, який став третім з відставанням у 27,9 сек.

    Решта українців у спринті виступили невдало. Артем Прима з трьома промахами став 48-м, Антон Дудченко з одним – 49-м. Гонку переслідування вони розпочнуть з понад двохвилинним відставанням від лідерів.

    Ще двоє українців у число 60-ти учасників пасьюту не пробилися: Артем Тищенко з одним промахом 78-й, Руслан Ткаленко з трьома – 88-й.

    Сьогодні, 14 січня, о 15:30 спринтерську гонку проведуть жінки. За Україну побіжать Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима і Дарина Блашко.

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    Теги: біатлон Кубок світу Збірна України Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Арнд Пайффер Артем Тищенко Антон Дудченко Йоганнес Бьо Стурла Голм Лаґрейд
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