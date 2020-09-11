Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка
Найкращі українські спортсмени візьмуть участь у двох перегонах
20 вересня вперше в Україні відбудеться шоу-гонка «City Biathlon Ternopil» за участю провідних українських спортсменів.
На набережній тернопільського ставу в змішаній естафеті та гонці переслідування змагатимуться олімпійські чемпіонки, чемпіони світу та Європи, призери змагань Кубка світу і Кубка IBU.
Уже відомі пари-учасники шоу-гонки:
Олена Підгрушна/Дмитро Підручний
Віта Семеренко/Артем Прима
Валя Семеренко/Богдан Цимбал
Дарія Блашко/Руслан Ткаленко
Катерина Бех/Антон Дудченко
Юлія Журавок/Тарас Лесюк.
Зазначається, що усі бажаючі зможуть відвідати захід безкоштовно. Для усіх, хто не зможе потрапити на шоу-гонку відбудеться онлайн-трансляція.
Зауважимо, що у Європі постійно відбуваються подібні показові змагання, які позитивно впливають на популяризацію біатлону у світі.
Джерело: biathlon.com.ua