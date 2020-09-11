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    Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка

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    Змагання проведуть задля популяризацію біатлону в країні&nbsp; - Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка
    Змагання проведуть задля популяризацію біатлону в країні 
    Світлина - сторінка City Biathlon Ternopil у Facebook

    Найкращі українські спортсмени візьмуть участь у двох перегонах

    20 вересня вперше в Україні відбудеться шоу-гонка «City Biathlon Ternopil» за участю провідних українських спортсменів.

    На набережній тернопільського ставу в змішаній естафеті та гонці переслідування змагатимуться олімпійські чемпіонки, чемпіони світу та Європи, призери змагань Кубка світу і Кубка IBU.

    Уже відомі пари-учасники шоу-гонки:

    Олена Підгрушна/Дмитро Підручний

    Віта Семеренко/Артем Прима

    Валя Семеренко/Богдан Цимбал

    Дарія Блашко/Руслан Ткаленко

    Катерина Бех/Антон Дудченко

    Юлія Журавок/Тарас Лесюк.

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    Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка
    Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка
    Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка
    Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка
    Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка

    Зазначається, що усі бажаючі зможуть відвідати захід безкоштовно. Для усіх, хто не зможе потрапити на шоу-гонку відбудеться онлайн-трансляція.

    Зауважимо, що у Європі постійно відбуваються подібні показові змагання, які позитивно впливають на популяризацію біатлону у світі.

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    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний Юлія Журавок Руслан Ткаленко Катерина Бех Дарина Блашко
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