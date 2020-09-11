Вперше в історії України відбудеться біатлонна шоу-гонка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змагання проведуть задля популяризацію біатлону в країні Світлина - сторінка City Biathlon Ternopil у Facebook

Найкращі українські спортсмени візьмуть участь у двох перегонах

20 вересня вперше в Україні відбудеться шоу-гонка «City Biathlon Ternopil» за участю провідних українських спортсменів.

На набережній тернопільського ставу в змішаній естафеті та гонці переслідування змагатимуться олімпійські чемпіонки, чемпіони світу та Європи, призери змагань Кубка світу і Кубка IBU.

Уже відомі пари-учасники шоу-гонки:

Олена Підгрушна/Дмитро Підручний

Віта Семеренко/Артем Прима

Валя Семеренко/Богдан Цимбал

Дарія Блашко/Руслан Ткаленко

Катерина Бех/Антон Дудченко

Юлія Журавок/Тарас Лесюк.

Зазначається, що усі бажаючі зможуть відвідати захід безкоштовно. Для усіх, хто не зможе потрапити на шоу-гонку відбудеться онлайн-трансляція.

Зауважимо, що у Європі постійно відбуваються подібні показові змагання, які позитивно впливають на популяризацію біатлону у світі.

Джерело: biathlon.com.ua