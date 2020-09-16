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    Біатлон на набережній: олімпійська чемпіонка Підгрушна – про унікальну гонку в її рідному місті

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    Олена Підгрушна в перегонах складе грізний дует з іншим зірковим біатлоністом з Тернополя, чемпіоном світу-2019 Дмитром Підручним - Біатлон на набережній: олімпійська чемпіонка Підгрушна – про унікальну гонку в її рідному місті
    Олена Підгрушна в перегонах складе грізний дует з іншим зірковим біатлоністом з Тернополя, чемпіоном світу-2019 Дмитром Підручним
    Світлина - Instagram Олени Підгрушної

    Перегони в схожому форматі відбудуться в Україні вперше

    20 вересня в Україні вперше відбудуться показові гонки з біатлону City Biathlon Ternopil, де візьмуть участь українські чемпіони світу та Європи, олімпійські чемпіонки, медалісти Кубка світу й Кубка IBU. 12 спортсменів змагатимуться у змішаній естафеті та гонці переслідування на набережній Тернопільського ставу.

    Про особливості змагань у такому форматі розповіла одна з їх ініціаторок, капітан збірної України, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, котра народилася у Великій Березовиці під Тернополем.

    «Я виступала одного разу на схожих змаганнях, - каже Олена в інтерв'ю «Суспільному». - Мені сподобалася і атмосфера, і такий формат гонок. Це найперше дійсно популяризація спорту. Це не рейтингові змагання – вони нічого не вирішують, ніяк не впливають на наше майбутнє. Просто є нагода продемонструвати цей вид спорту в місті. Адже 99% наших стадіонів десь у горах, у лісах – далеко від населених пунктів. Тому коли гонки проводять у такому стислому форматі, буквально кілька учасників, це круто.

    Не знаю, як усе вийде, бо це дійсно перша для України гонка такого формату. Перевіримо і будемо знати, що потрібно виправити і можливо колись ця гонка вийде на міжнародний рівень. Тоді вже потрібно буде хвилюватися, мандражувати і перейматися».

    Також біатлетка розповіла, чому місцем проведення таких змагань був обраний саме рідний для неї Тернопіль.

    «У Тернополі в центрі міста великий став, - каже. - Це одне з наймальовничіших місць в Тернополі. Всі, хто там були, говорили, що цей дійсно родзинка – класне місце, в яке хочеться повертатися знову. Але вибрали став не через «класне місце», а тому що там і асфальт хороший, і немає транспортного сполучення. До того ж став у центрі міста, туди легко дістатися і будь-хто може приїхати поспостерігати за цією гонкою.

    ternopil1
    Набережна Тернопільського ставу

    У попередні роки ми проводили «Гонку чемпіонів» у Чернігові, це був старт згідно з усіма біатлонними правилами. А тут буде дещо видозмінено все: ми стрілятимемо не зі своєї зброї. Гонка буде цікавою і для нас, бо я особисто не тримала такої зброї в руках. Тому не знаю, чи зможу з нею впоратися. Спочатку буде дуеальна стрільба, потім естафети, а далі за результатами першого заїзду буде стартувати другий — теж в естафетному форматі. Жінки бігтимуть по чотири кола, а хлопці – по п’ять. Не знаю, як відбувалося жеребкування, але мені сказали, що його проводив Юрай Санітра. Судячи з пар, він самостійно нас якось розподілив. Але за яким принципом – не знаю».

    Склади команд

    Олена Підгрушна – Дмитро Підручний
    Віта Семеренко – Артем Прима
    Валентина Семеренко – Богдан Цимбал
    Дарина Блашко – Руслан Ткаленко
    Катерина Бех – Антон Дудченко
    Юлія Журавок – Тарас Лесюк

     Читайте також: Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний: Окремі люди зі мною не вітаються
    біатлон Тернопіль Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний Юлія Журавок Тарас Лесюк Руслан Ткаленко Юрай Санітра Антон Дудченко Богдан Цимбал Катерина Бех Дарина Блашко
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