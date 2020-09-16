Біатлон на набережній: олімпійська чемпіонка Підгрушна – про унікальну гонку в її рідному місті



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Олена Підгрушна в перегонах складе грізний дует з іншим зірковим біатлоністом з Тернополя, чемпіоном світу-2019 Дмитром Підручним Світлина - Instagram Олени Підгрушної

Перегони в схожому форматі відбудуться в Україні вперше

20 вересня в Україні вперше відбудуться показові гонки з біатлону City Biathlon Ternopil, де візьмуть участь українські чемпіони світу та Європи, олімпійські чемпіонки, медалісти Кубка світу й Кубка IBU. 12 спортсменів змагатимуться у змішаній естафеті та гонці переслідування на набережній Тернопільського ставу.

Про особливості змагань у такому форматі розповіла одна з їх ініціаторок, капітан збірної України, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, котра народилася у Великій Березовиці під Тернополем.

«Я виступала одного разу на схожих змаганнях, - каже Олена в інтерв'ю «Суспільному». - Мені сподобалася і атмосфера, і такий формат гонок. Це найперше дійсно популяризація спорту. Це не рейтингові змагання – вони нічого не вирішують, ніяк не впливають на наше майбутнє. Просто є нагода продемонструвати цей вид спорту в місті. Адже 99% наших стадіонів десь у горах, у лісах – далеко від населених пунктів. Тому коли гонки проводять у такому стислому форматі, буквально кілька учасників, це круто.

Не знаю, як усе вийде, бо це дійсно перша для України гонка такого формату. Перевіримо і будемо знати, що потрібно виправити і можливо колись ця гонка вийде на міжнародний рівень. Тоді вже потрібно буде хвилюватися, мандражувати і перейматися».

Також біатлетка розповіла, чому місцем проведення таких змагань був обраний саме рідний для неї Тернопіль.

«У Тернополі в центрі міста великий став, - каже. - Це одне з наймальовничіших місць в Тернополі. Всі, хто там були, говорили, що цей дійсно родзинка – класне місце, в яке хочеться повертатися знову. Але вибрали став не через «класне місце», а тому що там і асфальт хороший, і немає транспортного сполучення. До того ж став у центрі міста, туди легко дістатися і будь-хто може приїхати поспостерігати за цією гонкою.

Набережна Тернопільського ставу

У попередні роки ми проводили «Гонку чемпіонів» у Чернігові, це був старт згідно з усіма біатлонними правилами. А тут буде дещо видозмінено все: ми стрілятимемо не зі своєї зброї. Гонка буде цікавою і для нас, бо я особисто не тримала такої зброї в руках. Тому не знаю, чи зможу з нею впоратися. Спочатку буде дуеальна стрільба, потім естафети, а далі за результатами першого заїзду буде стартувати другий — теж в естафетному форматі. Жінки бігтимуть по чотири кола, а хлопці – по п’ять. Не знаю, як відбувалося жеребкування, але мені сказали, що його проводив Юрай Санітра. Судячи з пар, він самостійно нас якось розподілив. Але за яким принципом – не знаю».

Склади команд

Олена Підгрушна – Дмитро Підручний

Віта Семеренко – Артем Прима

Валентина Семеренко – Богдан Цимбал

Дарина Блашко – Руслан Ткаленко

Катерина Бех – Антон Дудченко

Юлія Журавок – Тарас Лесюк