Відомі українські спортсмени відзначають День знань (фото)



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Першачок Жан Беленюк Світлина - Фейсбук Жана Беленюка

У соцмережах українських атлетів головною темою нині є початок навчального року

Сьогодні, 1 вересня, в Україні розпочався новий навчальний рік.

Дня знань не обійшли увагою й чимало відомих українських спортсменів. Приміром, титуловані майстрині синхронного плавання згадують, якими 1 вересня в дитячі роки було в них. Так само показав, яким він був первачком, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк.

Хоча здебільшого наші атлети все ж діляться світлинами з початком навчання для їхніх дітей.

Зауважимо, що у зв’язку з карантинними обмеженнями перший дзвоник у багатьох українських школах проводився в усіченому вигляді або не проводився взагалі. Діти повернулися в навчальні заклади після піврічних вимушених канікул, під час яких вони навчалися дистанційно. Зауважимо, що згідно з вимогами МОЗ, під час перерв школярі зобов'язані вдягати маски. У разі, якщо в когось із дітей буде виявлений коронавірус, на карантин буде відправлений весь клас.