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    Новини

    Відомі українські спортсмени відзначають День знань (фото)

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    Першачок Жан Беленюк - Відомі українські спортсмени відзначають День знань (фото)
    Першачок Жан Беленюк
    Світлина - Фейсбук Жана Беленюка

    У соцмережах українських атлетів головною темою нині є початок навчального року

    Сьогодні, 1 вересня, в Україні розпочався новий навчальний рік.

    Дня знань не обійшли увагою й чимало відомих українських спортсменів. Приміром, титуловані майстрині синхронного плавання згадують, якими 1 вересня в дитячі роки було в них. Так само показав, яким він був первачком, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк.

    Хоча здебільшого наші атлети все ж діляться світлинами з початком навчання для їхніх дітей.

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    Бронзова призерка Олімпіади-2004, гандболіска Олена Яценко з сином Назаром
    Такими школярками були чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання Влада та Марина Алексіїви
    Хорватський футболіст «Інгульця» Младен Бартуловіч відправив у школу доньку Ніколіну
    Першачок Жан Беленюк
    Перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля зі своїми школярами - донькою Тетяною і сином Ярославом
    Український футболіст білоруського «Торпедо-Белаз» Юрій Габовда з дружиною Анною сьогодні відправили у перший клас доньку Сабіну
    Багаторазова призерка юніорських чемпіонатів Європи з синхронного плавання Євгенія Лихман у шкільні роки
    Футболіст Василь Прийма з дружиною Вікторією повели в перший клас доньку Юлію
    Триразовий чемпіон Європи з біатлону Артем Прима зі своїми школярами
    На цій світлині чемпіонка світу та Європи з синхронного плавання Катерина Резник ще школярка
    Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова
    Родина футболіста Руслана Ротаня - школярка Мирослава і дружина Христина
    Чемпіонка світу та Європи, найкраща синхроністка 2018 року Єлизавета Яхно за шкільною партою

    Зауважимо, що у зв’язку з карантинними обмеженнями перший дзвоник у багатьох українських школах проводився в усіченому вигляді або не проводився взагалі. Діти повернулися в навчальні заклади після піврічних вимушених канікул, під час яких вони навчалися дистанційно. Зауважимо, що згідно з вимогами МОЗ, під час перерв школярі зобов'язані вдягати маски. У разі, якщо в когось із дітей буде виявлений коронавірус, на карантин буде відправлений весь клас.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт біатлон художня гімнастика Ганна Різатдінова Руслан Ротань гандбол Артем Прима Жан Беленюк Юрій Габовда синхронне плавання Владислава Алексіїва Єлизавета Яхно Марина Алексіїва Катерина Резник Андрій Дериземля Олена Яценко Младен Бартуловіч Василь Прийма Євгенія Лихман
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