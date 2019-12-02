Донька Марадони знялася в рекламі спідньої білизни (фото)



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23-річна донька легендарного футболіста Дієго Марадони, Жанна, спробувала себе в ролі моделі, яка рекламує спідню білизну. Фото привабливої юної італійки з’явилися нещодавно у мережі.

Зазначимо, що Жанна – донька Марадони від Валерії Сабалаін, з якою футболіст мав стосунки, коли був одруженим. Дієго визнав своє батьківство лише шість років тому, і відтоді став спілкуватися с дівчиною.

Жанна зі своїм відомим батьком

Зазначимо, що у Марадони також є дві дорослі дочки від першої дружини Клаудії Вільяфанья, а також маленький син на ім'я Дієго Фернандо від екс-коханки Вероніки Охеда.

Фото з Instagram

Фото з Instagram