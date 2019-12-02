Донька Марадони знялася в рекламі спідньої білизни (фото)
Марадона завжди вмів обирати жінок, тож у його дітей чудові гени
Позашлюбна дитина відомого футболіста Жанна шукає своє покликання в житті
23-річна донька легендарного футболіста Дієго Марадони, Жанна, спробувала себе в ролі моделі, яка рекламує спідню білизну. Фото привабливої юної італійки з’явилися нещодавно у мережі.
Зазначимо, що Жанна – донька Марадони від Валерії Сабалаін, з якою футболіст мав стосунки, коли був одруженим. Дієго визнав своє батьківство лише шість років тому, і відтоді став спілкуватися с дівчиною.
Жанна зі своїм відомим батьком
Зазначимо, що у Марадони також є дві дорослі дочки від першої дружини Клаудії Вільяфанья, а також маленький син на ім'я Дієго Фернандо від екс-коханки Вероніки Охеда.
Фото з Instagram
Фото з Instagram