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Допомога для перемоги – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ у вересні

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Допомога для перемоги – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ у вересні
Компанія продовжує підтримувати українських захисників
фото: Parimatch

Левова частина коштів пішла на закупівлю 395 одиниць якісної та сучасної амуніції

З перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну Parimatch розгорнув системну та всебічну підтримку ЗСУ – від закриття нагальних потреб в амуніції до передачі високотехнологічного обладнання на передову. Компанія знаходить ресурси й для підтримки важливих гуманітарних ініціатив. Тільки у вересні об'єми допомоги Parimatch сягнули 10 мільйонів гривень.

Левова частина коштів пішла на закупівлю 395 одиниць якісної та сучасної амуніції, 4 металошукачі, оптичні прилади та дрони. Крім того, компанія передала ЗСУ 26 автівок та медичні аптечки. Усі перераховані ініціативи передусім направлені на збереження життя і здоров'я українських захисників, які сміливо та самовідданого захищають територіальну цілість України.

«У всіх наших ініціативах, зосереджених довкола підтримки армії, ми керуємося однією мотивацією – допомогти тим, хто боронить Україну. Це – наш пріоритет роботи в тилу. Продовжуємо робити все, що від нас залежить, і навіть більше, щоб прискорити наближення перемоги», – додала Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Допомога для перемоги – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ у вересні фото 1

У вересні компанія також долучилася до надання благодійної допомоги, спрямованої на гуманітарні цілі. Зокрема, підтримала громадську організацію «Жінки зі сталі», створену родичками військових, які опинилися в полоні, зникли безвісти або загинули. А також – направила грошову допомогу Міністерству соціальної політики в розмірі 1,2 мільйонів гривень на поточні гуманітарні потреби українців.

Нагадаємо, раніше, у київському офісі Parimatch зібрали кров для військових ЗСУ.

Ініціатива зі збору крові пройшла в компанії вперше, проте у компанії запевняють – бажаючих вистачить, аби підтримувати культуру донорства на постійній основі. Готові навіть масштабувати в інші регіони присутності бренду.

Теги: допомога ЗСУ

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