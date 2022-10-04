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Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні
Вашингтон обіцяє допомагати Києву стільки, скільки буде треба 
фото з відкритих джерел

ЗСУ отримають ще кілька Himars 

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки Himars. Про це 4 жовтня заявив президент США Джо Байден, повідомляє прес-служба Білого дому.

Пакет озброєння на суму $625 млн також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби. 

Зазначимо, що Himars – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням та випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету Atacms. Залежно від модифікації вона може вражати цілі з відривом до 300 км. 

Також сьогодні, 4 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Як повідомлялося, Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет Atacms, які мають дальність 300 кілометрів. 

Нагадаємо,  28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

Читайте також: Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали
Теги: боєприпаси озброєння президент США Джозеф Байден

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