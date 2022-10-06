Україна отримає від Італії п'ятий пакет військової допомоги – ЗМІ

Очікується, що указ про пакет допомоги буде підписаний до кінця тижня

Міноборони Італії готує до відправки в Україну п'ятий пакет військової допомоги. Він дозволяє відправку військової техніки, матеріалів та обладнання державним органам України, пише видання Formiche.

Очікується, що указ буде підписаний до кінця цього тижня. Видання зазначає, що минулої весни Палата представників і Сенат дозволили уряду відправляти зброю в Україну без обов'язкового голосування по кожному новому указу, принаймні, до кінця цього року.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив із лідеркою партії «Брати Італії» Джорджею Мелоні важливість підтримки України після формування нового італійського уряду, питання санкцій проти Росії, заборону видачі туристичних від росіянам, а також запросив відвідати Україну.

Раніше з'явились результати опитування жителів ЄС щодо постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.