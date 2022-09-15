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Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових

Соціальна ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Охочих стати донорами у київському офісі Parimatch було більше півсотні
фото: Parimatch

«Зараз кожна допомога важлива, навіть здача крові може врятувати чиєсь життя»

У київському офісі Parimatch зібрали кров для військових ЗСУ.

Ініціатива зі збору крові пройшла в компанії вперше, проте у компанії запевняють – бажаючих вистачить, аби підтримувати культуру донорства на постійній основі. Готові навіть масштабувати в інші регіони присутності бренду.

Буденний вівторок перетворився для команди Parimatch Tech та Parimatch Ukraine у день створення нової традиції – здавати кров для військових та українців, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Охочих стати донорами у київському офісі Parimatch було більше півсотні. Загалом, за день зібрали 19 літрів, і це лише початок.

«Зараз кожна допомога важлива, навіть здача крові може врятувати чиєсь життя. Це мій перший такий досвід, і я дуже вдячна компанії, що можу прямо в офісі допомогти нашим військовим у ЗСУ. Потреба у крові є завжди, особливо під час військових дій, коли її не вистачає як на фронті, так і в містах, які наразі звільняють від окупантів», – поділилася власними враженнями офіс-менеджерка Parimatch Ukraine Вікторія.

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Вже наступного місяця Parimatch планує запустити глобальну ініціативу зі збору крові та залучити команди у інших країнах присутності бренду. Ініціативу вже підтримали колеги з Кіпру та Казахстану, де збиратимуть кров для лікарень. «Ми разом на одній хвилі, незалежно в якій країні знаходимося. Нас усіх об'єднує одне бажання – допомагати тим, кому це справді необхідно», – додає Марина Гриценко, Chief Sustainability Officer у Parimatch Tech.

Теги: війна українці допомога ЗСУ донор

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