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    Два українські клуби дізналися потенційних суперників по кваліфікації Ліги Європи

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    Жеребкування Ліги Європи&nbsp; - Два українські клуби дізналися потенційних суперників по кваліфікації Ліги Європи
    Жеребкування Ліги Європи 
    Twitter УЄФА

    Український клуб вже у відборі Ліги Європи може зустрітися із німецьким «Вольфсбургом»

    Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи. Потенційних суперників дізналася чернігівська «Десна» та «Колос» з Ковалівки.

    «Колосу» для потрапляння в третій раунд кваліфікації потрібно пройти грецький «Аріс» у попередньому раунді. Якщо підопічні Руслана Костишина впораються з цим завданням, то на них очікує зустріч із хорватською «Рієкою» на виїзді. У минулому сезоні «Рієка» фінішувала на третій позиції в чемпіонаті Хорватії.

    Чернігівська «Десна» на стадії третього раунду кваліфікації Ліги Європи чекатиме на когось з пари «Кукес» (Албанія) – «Вольфсбург» (Німеччина). Німецький клуб минулого розіграшу Ліги Європи у плей-офф вилетів від «Шахтаря».

    Зазначимо, що через сліпий жереб команда Рябоконя змушена грати на виїзді. Для «Десни» цей матч стане історичним дебютом в єврокубках.

    Крім того додамо, стадія третього раунду кваліфікації складається з одного поєдинку, який відбудеться 24 вересня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Десна» ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Рієка» ФК «Вольфсбурґ»
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