Два українські клуби дізналися потенційних суперників по кваліфікації Ліги Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жеребкування Ліги Європи Twitter УЄФА

Український клуб вже у відборі Ліги Європи може зустрітися із німецьким «Вольфсбургом»

Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи. Потенційних суперників дізналася чернігівська «Десна» та «Колос» з Ковалівки.

«Колосу» для потрапляння в третій раунд кваліфікації потрібно пройти грецький «Аріс» у попередньому раунді. Якщо підопічні Руслана Костишина впораються з цим завданням, то на них очікує зустріч із хорватською «Рієкою» на виїзді. У минулому сезоні «Рієка» фінішувала на третій позиції в чемпіонаті Хорватії.

Чернігівська «Десна» на стадії третього раунду кваліфікації Ліги Європи чекатиме на когось з пари «Кукес» (Албанія) – «Вольфсбург» (Німеччина). Німецький клуб минулого розіграшу Ліги Європи у плей-офф вилетів від «Шахтаря».

Зазначимо, що через сліпий жереб команда Рябоконя змушена грати на виїзді. Для «Десни» цей матч стане історичним дебютом в єврокубках.

Крім того додамо, стадія третього раунду кваліфікації складається з одного поєдинку, який відбудеться 24 вересня.