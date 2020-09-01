У президента львівських «Карпат» – коронавірус



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Олег Смалійчук змушений подбати не лише про клуб, але й про себе Світлина - ФК «Карпати»

Олег Смалійчук потрапив до лікарні

Співвласник львівських «Карпат» Олег Смалійчук потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє SportArena.

Згідно з офіційною інформацією, Олег Смалійчук викупив 50% акцій «Карпат» у колишнього президента клубу Петра Димінського наприкінці травня. Після поновлення сезону в українській Прем’єр-лізі львів’яни виступати разом з іншими клубами не почали через спалах у лавах коронавірусної інфекції. Коли ситуація стабілізувалася, «Карпати» встигли провести тільки дербі зі «Львовом», а потім були зняті з чемпіонату через подвійну неявку на матчі в Маріуполь.

Команда автоматично понизилася в класі і отримала заборону на ведення трансферної діяльності через борги перед попередніми працівниками.

У другу лігу львівський клуб заявився останньої миті. Цій події передувала урочиста передача рамочки з гербом клубу з рук керівництва вболівальникам. У третьому ешелоні українського футболу команда виступатиме з розробленим з класичних шаблонів лого.

Паралельно в другу лігу були заявлені «Карпати» з Галича на Івано-Франківщині, до фінансування яких теж має стосунок Смалійчук і які взяли собі емблему, схожу на класичну для львівських «зелених левів». У «Карпатах» дуже невдало приховують, що маніпуляціями з кількома командами й передачею лого збираються переконати іншого співвласника клубу Ігоря Коломойського позбутися своїх 50% акцій «Карпат».

Між тим, обоє «Карпат» вже стартували в Кубку України. Львів’яни з новим гербом програли 1:4 «Епіцентру» з Дунаївців на Хмельниччині. «Карпати» з Галича поступилися 1:2 тернопільській «Ниві».