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    У президента львівських «Карпат» – коронавірус

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    Олег Смалійчук змушений подбати не лише про клуб, але й про себе - У президента львівських «Карпат» – коронавірус
    Олег Смалійчук змушений подбати не лише про клуб, але й про себе
    Світлина - ФК «Карпати»

    Олег Смалійчук потрапив до лікарні

    Співвласник львівських «Карпат» Олег Смалійчук потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє SportArena.

    Згідно з офіційною інформацією, Олег Смалійчук викупив 50% акцій «Карпат» у колишнього президента клубу Петра Димінського наприкінці травня. Після поновлення сезону в українській Прем’єр-лізі львів’яни виступати разом з іншими клубами не почали через спалах у лавах коронавірусної інфекції. Коли ситуація стабілізувалася, «Карпати» встигли провести тільки дербі зі «Львовом», а потім були зняті з чемпіонату через подвійну неявку на матчі в Маріуполь.

    Команда автоматично понизилася в класі і отримала заборону на ведення трансферної діяльності через борги перед попередніми працівниками.

    У другу лігу львівський клуб заявився останньої миті. Цій події передувала урочиста передача рамочки з гербом клубу з рук керівництва вболівальникам. У третьому ешелоні українського футболу команда виступатиме з розробленим з класичних шаблонів лого.

    Паралельно в другу лігу були заявлені «Карпати» з Галича на Івано-Франківщині, до фінансування яких теж має стосунок Смалійчук і які взяли собі емблему, схожу на класичну для львівських «зелених левів». У «Карпатах» дуже невдало приховують, що маніпуляціями з кількома командами й передачею лого збираються переконати іншого співвласника клубу Ігоря Коломойського позбутися своїх 50% акцій «Карпат».

    Між тим, обоє «Карпат» вже стартували в Кубку України. Львів’яни з новим гербом програли 1:4 «Епіцентру» з Дунаївців на Хмельниччині. «Карпати» з Галича поступилися 1:2 тернопільській «Ниві».

     Читайте також: Єврокубки, побиття, погроми і смертельне ДТП. «Карпати» попрощалися з епохою Димінського
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати Олег Смалійчук Друга ліга коронавірус
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