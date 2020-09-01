Перелом хребця: двох білоруських футболістів побили за напад «на мікроавтобус з міліцією»



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Футболісти «Крумкачи» - Козека і Рассолько Світлина - sport.tut.by

Білоруські футболісти отримали важкі травми через протести в країні

Директор «Крумкачи» Олег Давидович розповів про стан затриманих футболістів клубу Сергія Козека і Павла Рассолько після випадку під час протестів у Білорусі.

Футболісти були затримані під час мітингу в Мінську 30 серпня. Як повідомив директор клубу Олег Давидович, тоді їх звинуватили в нападі на мікроавтобус з міліцією. Зазначається, що мікроавтобус не був позначений відповідним чином, а люди в ньому не були в формі.

Директор клубу заявив, що Сергій Козека з переломом хребця зараз знаходиться в 4-й міській лікарні - його відправили туди вночі в наручниках під конвоєм, а Рассолько досі перебуває в РУВС. Також повідомляється, що у Козека забій правої нирки, закрита травма живота і забій нижньої частини спини.

Також після отримання висновку лікарів буде прийнято рішення, чи стануть футболісти звертатися в правоохоронні органи.

Примітно, що футболісти є підозрюваними у кримінальній справі, а також в їх відношенні розпочато адміністративний процес за фактом участі в несанкціонованому заході.

Додамо також, ФК «Крумкачи» наразі йдуть на третій сходинці Першої ліги Білорусі з футболу і претендують на підвищення у класі.

Джерело: sport.tut.by