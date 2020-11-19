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    Два видатних легкоатлети серйозно вляпалися: одному загрожує 20 років ув’язнення, іншому – дискваліфікація

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    Конселіус Кіпруто може сісти на 20 років - Два видатних легкоатлети серйозно вляпалися: одному загрожує 20 років ув’язнення, іншому – дискваліфікація
    Конселіус Кіпруто може сісти на 20 років
    Світлина - IAAF

    Зворотна сторона медалі кенійських легкоатлетів доволі темна

    Кенійський бігун Елайджа Мананґой дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил, повідомляє прес-служба незалежного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit.

    27-річний спортсмен дискваліфікований за ненадання інформації про своє місцезнаходження.

    Мананґой – чемпіон світу 2017 року з бігу на 1500 метрів. На чемпіонаті світу-2015 року на цій же дистанції він став другим. У 2018-му Мананґой виграв чемпіонат Африки та Ігри Співдружності.

    Зараз близько 60-ти кенійських легкоатлетів знаходяться в допінг-дискваліфікації: олімпійські чемпіони, чемпіони світу і екс-рекордсмени світу.

    Олімпійський чемпіон Ріо-2016 з бігу на 3000 м з перешкодами і дворазовий чемпіон світу 2017 і 2019 Конселус Кіпруто 11 листопада був заарештований за звинуваченням у педофілії. Кіпруто звинувачується в сексі з дівчинкою, молодшою 16-ти років. За кенійськими законами, дорослим заборонені сексуальні дії з людьми молодше 18-ти років. За секс з дівчинкою, молодшою 16-ти років Кіпруто загрожує 20 років ув’язнення.

    Кіпруто 25 років і він поліцейський, дівчинка пропала з дому і, як вважає поліція, була в будинку Кіпруто три дні.

    Під час первинного слухання справи Кіпруто заперечував свою провину, але не навів жодних аргументів на свій захист. Кіпруто був відпущений під заставу в $1800.

     Читайте також: Українська атлетка, яка місяць тому з особистим рекордом перемогла в Софії, відсторонена за допінг

    Джерело: skirun

    Теги: кримінал допінг легка атлетика Кенія Консеслус Кіпруто Елайджа Мананґой
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