Чемпіонат світу з легкої атлетики. Усі призери п’ятниці



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Мутаз Есса Баршим довів своєю перемогою земляків до божевілля IAAF (c) Getty Images

Географія чемпіонів виявилася надзвичайно широкою

У Досі (Катар) 4 жовтня, у восьмий день чемпіонату світу з легкої атлетики, розіграно шість комплектів нагород.

Українці в п’ятницю були представлені у двох дисциплінах. Анна Рижикова посіла сьоме місце в бігу на 400 метрів з бар’єрами, а американка Далайла Мугаммад встановила на цій дистанції світовий рекорд.

Опівночі завершували свою програму на чемпіонаті скороходи. Українці фінішували на 20-кілометровій дистанції майже поруч: Іван Лосєв – 28-м (час – 1:35.42), Віктор Шумик – 30-м (1:37.23), Едуард Забуженко – 34-м (1:41.04). Всього на старт вийшло 54 учасники, а перемогу здобув срібний призер Азійських ігор-2018 Тошіказу Яманіші з Японії. Його результат – 1:26.34. Другим фінішував, програвши чемпіонові 15 секунд, нейтральний атлет Васілій Мізінов. Бронза у шведа Персеюса Чельстрема – 1:27.00.

Найбільший ажіотаж на стадіоні «Халіфа» викликали змагання стрибунів у висоту. Не дивно, адже головним фаворитом там був чинний чемпіон світу, катарський атлет Мутаз Есса Баршим. Власне, він з результатом, 2,37 метра і переміг, хоча на висоті 2,33 м був у стрибку від вильоту – дві перших спроби у виконанні чемпіона виявилися невдалими. Друге і третє місця, встановивши особисті рекорди (2,35 м) посіли нейтральні атлети – відповідно Міхаїл Акименко та Ілья Іванюк. Нагадаємо, що обидва титулованих українці до фіналу не пробилися: чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко знявся через травму, а переможець Діамантової ліги-2019 Андрій Проценко не подолав кваліфікації.

Серед метальниць диска перемогла кубинка Яйме Перес – 69,17 м. Чинна олімпійська чемпіонка Сандра Перковіч із Хорватії стала бронзовою призеркою – 66,72 м. Окрім Перес, легенда метання диску поступилася іншій кубинці Денії Кабальєро – 68,44 м.

Біг на 3000 метрів з перешкодами виграв чинний олімпійський чемпіон і чемпіон світу-2017 Консеслус Кіпруто із Кенії. Його переможний час – 8.01,35. Друге місце посів Ланеча Ґірма з Ефіопії. Чемпіонові він програв одну соту секунди і цей результат є новим рекордом Африки. Бронзу виграв марокканець Соф’єн ель-Баккалі, який показав скромний час 8.03,78.

Біг на 400 метрів серед чоловіків впевнено виграв Стівен Ґардінер із Багамських островів, який встановив до всього ще й національний рекорд – 43,48 сек. Друге місце у колумбійця Ентоні-Хосе Самбрано – 44,15 м, третє в американця Фреда Керлі – 44,17.

Завершиться чемпіонат світу з легкої атлетики у неділю, 7 жовтня.