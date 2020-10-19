Третій результат сезону і жахіття на фініші. Українські скороходи визначили найсильніших

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Будза, Іван Лосєв і Назар Коваленко увійшли в трійку призерів на дистанції 50 км Світлина із соцмереж

Чемпіонат України в Івано-Франківську виявився багатим на події

18 жовтня в Івано-Франківську легкоатлети розіграли нагороди на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. Завдяки тому, що паралельно змагання входили у залік 24-го за ліком турніру скороходів «Вечірній Івано-Франківськ», на нього приїхали спортсмени з-за кордону. Правда, з огляду на епідеміологічну ситуацію в світі, завітати в Україну наважилися лише атлети з Латвії та Туреччини.

Серед топових українців не було лише трьох спортсменів – чемпіона Європи-2018 у ходьбі на 50 км Мар’яна Закальницького та учасниць Олімпіади-2016 Інни Кашиної, котра нещодавно стала мамою і Валентини Наявко-Мирончук, котра виношує дитину зараз.

Мабуть, найцікавіше в Івано-Франківську розгорталася боротьба на дистанції 50 км серед чоловіків. Виграв її представник Сумщини, бронзовий призер чемпіонату світу-2013 Ігор Главан. Показаний ним результат 3:47.31 наразі є третім у поточному сезоні в світі. Ліпше цьогоріч ходили тільки двоє росіян – Дементій Чепарьов (3:43.29) та Сєрґєй Шаріпов (3:43.46). Друге місце з часом 3:49.47 посів учасник трьох Олімпіад Сергій Будза, який представляє Київщину. Третім фінішував івано-франківець Валерій Літанюк – 3:52.58. До останнього за медалі боровся й волинянин Іван Бензерук. Однак його судді зняли зі змагань через порушення техніки ходьби незадовго до фінішу.

На аналогічній 50-кілометровій дистанції серед жінок прогнозовано перемогла Христина Юдкіна з Івано-Франківська, котра рік тому стала шостою на чемпіонаті світу. Її результат – 4:32.30. Зауважимо, що паралельно Христина є тренеркою призера змагань серед чоловіків Літанюка. Друге місце з особистим рекордом 4:38.36 посіла житомирянка Тамара Гаврилюк. Третьою, теж пройшовши дистанцію з найкращим часом у кар’єрі (4:50.38), стала Оксана Кулагіна з Київщини.

Турецький скороход Саліх Коркмаз з українським прихильником спортивної ходьби і марафонів. Світлина Фіони Козак

На 20-кілометровій дистанції серед чоловіків боротьбу за перемогу вели троє представників Київщини. Цього разу чемпіоном став Іван Лосєв – 1:21.44. Через 21 секунду після нього фінішував на 12 років молодший Едуард Забуженко. Назар Коваленко з результатом 1:22.28 став третім.

У жінок на дистанції 20 км прогнозовано перемогла бронзова призерка чемпіонату світу-2015 Людмила Оляновська, котра теж представляє Київщину. Вона фінішувала з робочим для себе часом 1:29.18. Правда, відразу після фінішу Людмилу знудило. Картина була моторошною. Як потім пояснила прес-службі Федерації легкої атлетики України сама спортсменка, напередодні вона перенесла гастрит і погане самопочуття пов’язане саме з цим.

Старший тренер збірної України зі спортивної ходьби Денис Тобіас, бронзова призерка чемпіонату світу-2015 Людмила Оляновська, чемпіон Європи-2018 Мар'ян Закальницький, бронзовий призер чемпіонату Європи-2014 Руслан Дмитренко

За решту медалей на «двадцятці» боротьбу вели волинянки. Марія Сахарук (Філюк) стала другою – 1:29.43. Олена Собчук фінішувала третьою, випередивши з результатом 1:30.50 на 13 секунд Надію Боровську.

Ще одну нагороду, але не пов’язану з цими змаганнями, в Івано-Франківську отримав Руслан Дмитренко, котрий наразі відновлюється після отриманих у ДТП важких травм. Річ у тім, що в травні 2020-го було переглянуто результати чемпіонату Європи-2014, після чого за вживання допінгу дискваліфікацію отримав росіянин Алєксандр Іванов, а Дмитренко отримав його бронзову медаль. Саме зараз нагорода й доїхала до її нового володаря.

Зауважимо, що чемпіони України зі спортивної ходьби відібралися до складу збірної для участі в Кубку Європи.

Читайте також: