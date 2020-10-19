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    Третій результат сезону і жахіття на фініші. Українські скороходи визначили найсильніших

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    Сергій Будза, Іван Лосєв і Назар Коваленко увійшли в трійку призерів на дистанції 50 км - Третій результат сезону і жахіття на фініші. Українські скороходи визначили найсильніших
    Сергій Будза, Іван Лосєв і Назар Коваленко увійшли в трійку призерів на дистанції 50 км
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    Чемпіонат України в Івано-Франківську виявився багатим на події

    18 жовтня в Івано-Франківську легкоатлети розіграли нагороди на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. Завдяки тому, що паралельно змагання входили у залік 24-го за ліком турніру скороходів «Вечірній Івано-Франківськ», на нього приїхали спортсмени з-за кордону. Правда, з огляду на епідеміологічну ситуацію в світі, завітати в Україну наважилися лише атлети з Латвії та Туреччини.

    Серед топових українців не було лише трьох спортсменів – чемпіона Європи-2018 у ходьбі на 50 км Мар’яна Закальницького та учасниць Олімпіади-2016 Інни Кашиної, котра нещодавно стала мамою і Валентини Наявко-Мирончук, котра виношує дитину зараз.

    Мабуть, найцікавіше в Івано-Франківську розгорталася боротьба на дистанції 50 км серед чоловіків. Виграв її представник Сумщини, бронзовий призер чемпіонату світу-2013 Ігор Главан. Показаний ним результат 3:47.31 наразі є третім у поточному сезоні в світі. Ліпше цьогоріч ходили тільки двоє росіян – Дементій Чепарьов (3:43.29) та Сєрґєй Шаріпов (3:43.46). Друге місце з часом 3:49.47 посів учасник трьох Олімпіад Сергій Будза, який представляє Київщину. Третім фінішував івано-франківець Валерій Літанюк – 3:52.58. До останнього за медалі боровся й волинянин Іван Бензерук. Однак його судді зняли зі змагань через порушення техніки ходьби незадовго до фінішу.

    На аналогічній 50-кілометровій дистанції серед жінок прогнозовано перемогла Христина Юдкіна з Івано-Франківська, котра рік тому стала шостою на чемпіонаті світу. Її результат – 4:32.30. Зауважимо, що паралельно Христина є тренеркою призера змагань серед чоловіків Літанюка. Друге місце з особистим рекордом 4:38.36 посіла житомирянка Тамара Гаврилюк. Третьою, теж пройшовши дистанцію з найкращим часом у кар’єрі (4:50.38), стала Оксана Кулагіна з Київщини.

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    Турецький скороход Саліх Коркмаз з українським прихильником спортивної ходьби і марафонів. Світлина Фіони Козак

    На 20-кілометровій дистанції серед чоловіків боротьбу за перемогу вели троє представників Київщини. Цього разу чемпіоном став Іван Лосєв – 1:21.44. Через 21 секунду після нього фінішував на 12 років молодший Едуард Забуженко. Назар Коваленко з результатом 1:22.28 став третім.

    У жінок на дистанції 20 км прогнозовано перемогла бронзова призерка чемпіонату світу-2015 Людмила Оляновська, котра теж представляє Київщину. Вона фінішувала з робочим для себе часом 1:29.18. Правда, відразу після фінішу Людмилу знудило. Картина була моторошною. Як потім пояснила прес-службі Федерації легкої атлетики України сама спортсменка, напередодні вона перенесла гастрит і погане самопочуття пов’язане саме з цим.

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    Старший тренер збірної України зі спортивної ходьби Денис Тобіас, бронзова призерка чемпіонату світу-2015 Людмила Оляновська, чемпіон Європи-2018 Мар'ян Закальницький, бронзовий призер чемпіонату Європи-2014 Руслан Дмитренко

    За решту медалей на «двадцятці» боротьбу вели волинянки. Марія Сахарук (Філюк) стала другою – 1:29.43. Олена Собчук фінішувала третьою, випередивши з результатом 1:30.50 на 13 секунд Надію Боровську.

    Ще одну нагороду, але не пов’язану з цими змаганнями, в Івано-Франківську отримав Руслан Дмитренко, котрий наразі відновлюється після отриманих у ДТП важких травм. Річ у тім, що в травні 2020-го було переглянуто результати чемпіонату Європи-2014, після чого за вживання допінгу дискваліфікацію отримав росіянин Алєксандр Іванов, а Дмитренко отримав його бронзову медаль. Саме зараз нагорода й доїхала до її нового володаря.

    Зауважимо, що чемпіони України зі спортивної ходьби відібралися до складу збірної для участі в Кубку Європи.

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    чемпіонат України спортивна ходьба Ігор Главан легка атлетика карантин Мар'ян Закальницький Іван Бензерук Надія Боровська Валентина Мирончук Олена Собчук Марія Філюк Інна Кашина Христина Юдкіна Іван Лосєв Валерій Літанюк Сергій Будза Едуард Забуженко Людмила Оляновська Оксана Кулагіна Руслан Дмитренко Алєксандр Іванов Назар Коваленко Дементій Чепарьов Сєрґєй Шаріпов Тамара Гаврилюк Саліх Коркмаз Денис Тобіас
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