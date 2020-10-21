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    Помер найвеличніший легкоатлет Ізраїлю, син репатріанта з України

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    Давид Кушнер виступав у різних видах легкої атлетики, але найуспішнішим став як стрибун у довжину - Помер найвеличніший легкоатлет Ізраїлю, син репатріанта з України
    Давид Кушнер виступав у різних видах легкої атлетики, але найуспішнішим став як стрибун у довжину
    Світлина - ЛААМ

    Батько Давида Кушнера жив в Одеській області

    Давид Кушнер, один із найславетніших атлетів Ізраїлю, помер у 89-річному віці в неділю, 18 жовтня, в Холоні. Він представляв Ізраїль на Олімпіадах у Мельбурні-1956 і Римі-1960, був багаторазовим чемпіоном країни. Його називали «найвеличнішим атлетом Ізраїлю всіх часів».

    Народився Давид (Додік) Кушнер в підмандатній Палестині в 1931 році, в сім'ї репатріантів з України. Його батько – письменник і сіоністський діяч Шимон Кушнер – до репатріації жив в Одеській області. Він вважається одним із засновників мошаву Кфар-Єхезкель. Ще один його син, Тувія Кушнер, був героєм Війни за незалежність.

    Перший свій титул Давид Куншер здобув на Маккабіаді-1953, вигравши золото в стрибках у довжину і два срібла в потрійному стрибку та стрибках з жердиною. Через рік став рекордсменом країни в потрійному стрибку, першим подолавши 14-метровий відрізок. Пізніше Кушнер встановить ще десятки національних рекордів у стрибках.

    У 1956 році в складі збірної Ізраїлю Давид Кушнер взяв участь в Олімпійських іграх в Мельбурні. Він посів 25 місце в стрибках у довжину з результатом 6,89 м. На наступній Олімпіаді в Римі він покращив результат (7,20 м), але також був лише 25-м.

    Чемпіонати Ізраїлю зі стрибків у довжину Давид Кушнер вигравав шість разів, його рекорд тримався 18 років. Він також вигравав чемпіонат країни на 100-метрівці, з потрійного стрибка, стрибків з жердиною та в десятиборстві.

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    Давид Кушнер з вихованцями

    Після завершення кар'єри спортсмена Давид перейшов на тренерську роботу. Готував збірну Ізраїлю з легкої атлетики, а також працював з молоддю і паралімпійцями.

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    легкоатлет Ізраїль смерть легка атлетика потрійний стрибок стрибки з жердиною десятиборство стрибки у довжину
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