Помер найвеличніший легкоатлет Ізраїлю, син репатріанта з України



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Давид Кушнер виступав у різних видах легкої атлетики, але найуспішнішим став як стрибун у довжину Світлина - ЛААМ

Батько Давида Кушнера жив в Одеській області

Давид Кушнер, один із найславетніших атлетів Ізраїлю, помер у 89-річному віці в неділю, 18 жовтня, в Холоні. Він представляв Ізраїль на Олімпіадах у Мельбурні-1956 і Римі-1960, був багаторазовим чемпіоном країни. Його називали «найвеличнішим атлетом Ізраїлю всіх часів».

Народився Давид (Додік) Кушнер в підмандатній Палестині в 1931 році, в сім'ї репатріантів з України. Його батько – письменник і сіоністський діяч Шимон Кушнер – до репатріації жив в Одеській області. Він вважається одним із засновників мошаву Кфар-Єхезкель. Ще один його син, Тувія Кушнер, був героєм Війни за незалежність.

Перший свій титул Давид Куншер здобув на Маккабіаді-1953, вигравши золото в стрибках у довжину і два срібла в потрійному стрибку та стрибках з жердиною. Через рік став рекордсменом країни в потрійному стрибку, першим подолавши 14-метровий відрізок. Пізніше Кушнер встановить ще десятки національних рекордів у стрибках.

У 1956 році в складі збірної Ізраїлю Давид Кушнер взяв участь в Олімпійських іграх в Мельбурні. Він посів 25 місце в стрибках у довжину з результатом 6,89 м. На наступній Олімпіаді в Римі він покращив результат (7,20 м), але також був лише 25-м.

Чемпіонати Ізраїлю зі стрибків у довжину Давид Кушнер вигравав шість разів, його рекорд тримався 18 років. Він також вигравав чемпіонат країни на 100-метрівці, з потрійного стрибка, стрибків з жердиною та в десятиборстві.

Давид Кушнер з вихованцями

Після завершення кар'єри спортсмена Давид перейшов на тренерську роботу. Готував збірну Ізраїлю з легкої атлетики, а також працював з молоддю і паралімпійцями.