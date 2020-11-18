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    Українська атлетка, яка місяць тому з особистим рекордом перемогла в Софії, відсторонена за допінг

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    Термін дискваліфікації Вікторії Хапіліної буде оголошений трохи згодом - Українська атлетка, яка місяць тому з особистим рекордом перемогла в Софії, відсторонена за допінг
    Термін дискваліфікації Вікторії Хапіліної буде оголошений трохи згодом
    Світлина - Фейсбук Вікторії Хапіліної

    Позитивними виявилися допінг-проби обох переможців марафону у Болгарії

    Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна після перемоги на Софійському марафоні у жовтні здала позитивний допінг-тест на вживання заборонених антидопінговим законодавством речовин.

    Відділ доброчесності легкої атлетики (AIU) тимчасово відсторонив від змагань переможців марафону Wizz Air Sofia-2020 Вікторію Хапіліну з України та Юссефа Сбайї з Марокко за наявність у їхніх допінг-пробах рекомбінантного EPO, що порушує антидопінгові правила Світової легкої атлетики. Про це повідомляє сайт AIU.

    У жовтні Хапіліна стала сенсаційною переможницею марафону в Софії. 42 кілометри і 195 метрів дистанції 28-річна бігунка з Мелітополя запорізької області подолала з рекордним для себе часом – 2 години, 27 хвилин і 57 секунд.

    Хапіліна стала черговою українською жертвою порушення антидопінгових правил. Тільки за останній рік тривалі дискваліфікації отримали одна з найкращих у нашій країні стрибунок у висоту Катерина Табашник та дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м Наталія Кроль (Прищепа).

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    Теги: допінг марафон Вікторія Хапіліна Юссеф Сбайї
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