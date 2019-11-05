Дві бронзи до золота. Українські греко-римляни успішно завершили чемпіонат світу (відео)



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Артур Політаєв завершив виступи на молодіжному рівні бронзою чемпіонату світу UWW

Ще двоє наших борців у сутичці за третє місце програли

У Будапешті (Угорщина) завершився чемпіонат світу з трьох видів боротьби. Останніми на мадярські килими вийшли майстри греко-римського стилю.

«Главком» уже повідомляв, що в перший для «класиків» змагальний день золото у ваговій категорії до 87 кілограмів здобув харків'янин Семен Новіков. Слідом за ним українська команда відзначилася ще двома бронзами, які здобули Максим Євтушенко (до 72 кг) і Артур Політаєв (до 67 кг).

Борець із Київщини Артур Політаєв у кваліфікації переміг 5:0 фіна Рамі Петрі Сиряє, але потім програв 4:10 майбутньому чемпіонові - Могамедові Ібрагіму Ельсаєду з Єгипту. Завдяки суперникові вихованець Дмитра Пікалова перейшов у втішний турнір, де спершу переміг 6:4 Сін Гуаня з Китаю, а потім - 3:1 Хальмурата Ібраґімова з Киргизстану. В сутичці за бронзу Артур, який уже двічі був бронзовим призером Євро серед 23-річних і вигравав світовий чемпіонат-2012 серед кадетів, впевнено здолав 9:0 японця Кацуакі Ендо.

Чемпіон Європи-2013 серед кадетів Максим Євтушенко на старті переміг 5:1 єгиптянина Гассана Ахмеда Могамеда. В 1/8 фіналу була звитяга 4:0 над білорусом Азаматом Тахоєвим. У чвертьфіналі Максим поборов сербського суперника Алексу Ерскі - 3:1. І лише у півфіналі Євтушенко програв майбутньому чемпіонові, Могаммедрезі Ґераеї - 2:6. Зате в сутичці за бронзу наш борець виглядав переконливо і здолав грузина Рамаза Зоїдзе - 4:3.

Ще двоє українців бронзові поєдинки програли: Жора Абовян (до 60 кг) - росіянину Артурові Петросяну, Владлен Козлюк (до 97 кг) - іранцеві Могаммедхаді Сараві.

Нагадаємо, що раніше на чемпіонаті світу U23 в Будапешті боролися представники вільної й жіночої боротьби. Українські вільники здобули дві бронзи, а жіноча команда з сріблом і трьома бронзами посіла третє загальнокомандне місце.