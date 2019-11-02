Українці здобули дві бронзи на чемпіонаті світу з вільної боротьби (відео)



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Данило Стасюк здобув звичну бронзу Асоціація спортивної боротьби України

Цей результат можна розцінювати двояко

У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу серед спортсменів, не старших 23-х років з трьох видів боротьби. Першими змагання завершили представники вільного стилю. Українські борці повернулися додому з двома бронзовими медалями, які здобули Ігор Никифорук (вагова категорія - до 65 кг) і Данило Стасюк (до 97 кг).

Прикарпатець Ігор Никифорук торік був бронзовим призером юніорського чемпіонату Європи. То його єдине досі серйозне міжнародне досягнення. В Будапешті Ігор доповнив свою колекцію бронзою молодіжного світового чемпіонату. Свій виступ на угорських килимах Никифорук розпочав з дострокової перемоги 11:0 над болгарином Дімітаром Ангеловим. В 1/8 фіналу Ігор здолав британця Джорджа Ремма - 6:1. Зупинив нашого борця у чвертьфіналі японець Такума Таніяма, який переміг 9:11.

Оскільки азієць вийшов у фінал, Никифорук отримав змогу боротися у втішному турнірі. Там він переміг грузина Едемі Болквадзе (8:2), а в сутичці за бронзу - Ерназара Акматалієва з Киргизстану. Сутичка завершилася 8:8, але наш борець переміг, бо виконав результативну дію останнім.

Львів'янин Данило Стасюк свій шлях до бронзи розпочав з перемоги над турком Ібрагімом Джіфтджі. У чвертьфіналі Данило здолав індійця Акаша Антіла - 9:5. Шлях до фіналу українцеві перегородив росіянин Шаміль Мусаєв, який здобув дострокову перемогу 2:13. У сутичці за бронзу Стасюк виграв у Серіка Батикханова з Казахстану - 4:1.

Зауважимо, що досі Данило двічі був бронзовим призером чемпіонатів Європи серед кадетів, а також був третім на чемпіонатах світу серед кадетів і юніорів. Цьогоріч Стасюк виграв бронзу юніорського Євро.

Також близьким до здобуття нагороди був чемпіон Європи-2018 серед молоді Олексій Борута з Київщини, який представляє вагову категорію до 70 кг. Але вихованець Анатолія Гуральського програв у сутичці за бронзу з мінімальним рахунком 0:1 японцеві Гарукі Сено.

У втішних сутичках боротьбу припинили Валентин Блясецький (до 61 кг) і Василь Сова (до 92 кг). По одній перемозі в Будапешті здобули Демид Караченко (до 86 кг) і Юрій Іздинський (до 125 кг).

А ось Каміль Керимов (до 57 кг), Рустам Расуєв (до 79 кг) і Олександр Вишняк (до 74 кг) вибули після стартових поразок. Особливо слабко виглядав син президента Чернівецької обласної федерації Валентина Вишняка, котрий програв індійцеві Баліяну Ґураву 0:11.