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    Українці здобули дві бронзи на чемпіонаті світу з вільної боротьби (відео)

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    Данило Стасюк здобув звичну бронзу - Українці здобули дві бронзи на чемпіонаті світу з вільної боротьби (відео)
    Данило Стасюк здобув звичну бронзу
    Асоціація спортивної боротьби України

    Цей результат можна розцінювати двояко

    У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу серед спортсменів, не старших 23-х років з трьох видів боротьби. Першими змагання завершили представники вільного стилю. Українські борці повернулися додому з двома бронзовими медалями, які здобули Ігор Никифорук (вагова категорія - до 65 кг) і Данило Стасюк (до 97 кг).

    Прикарпатець Ігор Никифорук торік був бронзовим призером юніорського чемпіонату Європи. То його єдине досі серйозне міжнародне досягнення. В Будапешті Ігор доповнив свою колекцію бронзою молодіжного світового чемпіонату. Свій виступ на угорських килимах Никифорук розпочав з дострокової перемоги 11:0 над болгарином Дімітаром Ангеловим. В 1/8 фіналу Ігор здолав британця Джорджа Ремма - 6:1. Зупинив нашого борця у чвертьфіналі японець Такума Таніяма, який переміг 9:11.

    Оскільки азієць вийшов у фінал, Никифорук отримав змогу боротися у втішному турнірі. Там він переміг грузина Едемі Болквадзе (8:2), а в сутичці за бронзу - Ерназара Акматалієва з Киргизстану. Сутичка завершилася 8:8, але наш борець переміг, бо виконав результативну дію останнім.

    Львів'янин Данило Стасюк свій шлях до бронзи розпочав з перемоги над турком Ібрагімом Джіфтджі. У чвертьфіналі Данило здолав індійця Акаша Антіла - 9:5. Шлях до фіналу українцеві перегородив росіянин Шаміль Мусаєв, який здобув дострокову перемогу 2:13. У сутичці за бронзу Стасюк виграв у Серіка Батикханова з Казахстану - 4:1.

    Зауважимо, що досі Данило двічі був бронзовим призером чемпіонатів Європи серед кадетів, а також був третім на чемпіонатах світу серед кадетів і юніорів. Цьогоріч Стасюк виграв бронзу юніорського Євро.

    Також близьким до здобуття нагороди був чемпіон Європи-2018 серед молоді Олексій Борута з Київщини, який представляє вагову категорію до 70 кг. Але вихованець Анатолія Гуральського програв у сутичці за бронзу з мінімальним рахунком 0:1 японцеві Гарукі Сено.

    У втішних сутичках боротьбу припинили Валентин Блясецький (до 61 кг) і Василь Сова (до 92 кг). По одній перемозі в Будапешті здобули Демид Караченко (до 86 кг) і Юрій Іздинський (до 125 кг).

    А ось Каміль Керимов (до 57 кг), Рустам Расуєв (до 79 кг) і Олександр Вишняк (до 74 кг) вибули після стартових поразок. Особливо слабко виглядав син президента Чернівецької обласної федерації Валентина Вишняка, котрий програв індійцеві Баліяну Ґураву 0:11.

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    чемпіонат світу вільна боротьба Олексій Борута Василь Федоришин Григорій Данько Ігор Никифорук Василь Сова Данило Стасюк Демид Караченко Каміль Керимов Рустам Расуєв Олександр Вишняк Валентин Блясецький Ерназар Акматалієв Такума Таніяма Шаміль Мусаєв Гарукі Сено
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