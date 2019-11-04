Найкращі в Європі і треті в світі. Українські борчині здобули чотири медалі на першості планети (відео)

Українки посіли на чемпіонаті світу U23 третє загальнокомандне місце після Японії і Китаю Асоціація спортивної боротьби України

Команда Володимира Євонова виступила традиційно сильно

Збірна України з жіночої боротьби здобула чотири медалі на чемпіонаті світу серед спортсменок, не старших 23-х років, який завершився в столиці Угорщини Будапешті. Найліпше виступила представниця Київщини Аліна Акобія. Вона виграла срібло у ваговій категорії до 57 кілограмів. Бронзові нагороди здобули Ангеліна Лисак (до 59 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) та Ірина Коляденко (до 65 кг),

Переможниця двох останніх чемпіонатів Європи серед юніорок Акобія дві перших перемоги у Будапешті – над білорускою Валерією Ярмолою і росіянкою Мариною Симонян – здобула на туше.

Правда, фінальну сутичку Японці Сає Нанджо Аліна теж програла достроково – 0:10. Так чи інакше, Акобія зробила крок вперед у порівнянні з молодіжним чемпіонатом світу-2017. Тоді у польському Бидґощі українка виграла бронзу.

Ще одна борчиня з Київщини Ірина Коляденко (до 65 кг) цьогоріч створила сенсацію, здобувши бронзу на дорослому чемпіонаті світу. Тому її бронза в Будапешті виглядає закономірною. Правда, старт вийшов для вихованки Володимира Яременка невдалим. Вона поступилася 4:6 майбутній чемпіонці, японці Есузу Еномото. Але після того було дві поспіль переконливих перемоги у втішному турнірі. Спершу Коляденко поклала на лопатки американку Майю Ґабріеллу Нельсон, а потім здобула ще одну чисту перемогу над румункою Кріштою Інче.

Срібна призерка цьогорічного чемпіонату Європи U23, чемпіонка Європи-2018 серед юніорів Ангеліна Лисак (до 59 кг) поклала на лопатки Назіру Марсбек Кизи з Киргизстану, але у чвертьфіналі програла у вражаюче видовищному поєдинку майбутній чемпіонці Юмеці Танабе з Японії – 8:18. У втішному турнірі Ангеліна перемогла на туше Еліф Янік з Туреччини, а потім у сутичці за бронзу здолала росіянку Альону Санґадієву – 3:1.

Підтвердила свій клас дворазова чемпіонка Європи серед молоді і бронзова призерка Євро-2018 серед дорослих Ілона Прокопевнюк (до 62 кг). Ресму Аніл Мане з Індії вона перемогла на туше, Ірину Кузнєцову з Казахстану достроково – 12:2. У півфіналі Ілона програла на туше, ведучи по ходу сутички, американці Кайлі Мірейкл. А в сутичці за бронзу Прокопевнюк здолала росіянку Марію Кузнєцову – 7:4.

Ще три українки програли у поєдинках за третє місце: бронзова призерка цьогорічного юніорського чемпіонату світу Марія Винник (до 50 кг) поступилася Джейд Марі Дуфур із Канади, Христина Зоряна Демко (до 55 кг) – 6:8 Андреа Беатріс Ані з Румунії, а Аліна Рудницька-Левицька (до 68 кг) – 3:10 китаянці Їньїнь Вань.

Христина Береза (до 53 кг) зупинилася у чвертьфіналі. Анастасія Шустова (до 76 кг) спершу за рахунку 1:1 поступилася японці Юці Каґамі, а потім у втішному турнірі програла 8:12 Аріунджанґал Ґанбат з Монголії.

Найбільше ж не пощастило Анастасії Алпєєвій (до 72 кг). У стартовій сутичці вона програла у рівній боротьбі 2:3 сильній японці Меї Шіндо і вочевидь розраховувала, що та проб’ється у фінал. Однак японка програла у півфіналі китаянці Сяоцянь Вань і відповідно українку у втішний турнір не пустила.

Нагадаємо, що українські борці вільного стилю здобули на чемпіонаті світу в Будапешті дві бронзи, а майстер греко-римської боротьби Семен Новіков вдруге поспіль став чемпіоном у ваговій категорії до 87 кг.