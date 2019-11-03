Конкурент Беленюку. Український борець Новіков вдруге поспіль став чемпіоном світу (відео)

П'єдестал чемпіонату світу U23 у Будапешті. З українцем семеном Новіковим на вершині Скрін-шот

Наразі Семен перемагає серед молоді

Український борець греко-римського Стилю Семен Новіков, який представляє вагову категорію до 87 кілограмів, вдруге поспіль став чемпіоном світу серед чоловіків до 23-х років. Торік харків'янин переміг у Бухаресті, зараз повторив своє досягнення у столиці Угорщини Будапешті.

Боровся вихованець Юрія Тимченка і Сергія Болдова надзвичайно яскраво. В першому колі він переконливо, 9:3 переміг шведа сербського походження Александара Стьєпанетіча.

В 1/8 фіналу Семен розгромив 8:0 індійця Кумара Суніла.

У чвертьфіналі з тією ж перевагою 8:0 Новіков переміг хорвата Івана Гуклека. Того самого, якого на недавньому дорослому чемпіонаті світу здолав інший український чемпіон Жан Беленюк.

Півфінальну сутичку в білоруса Кирила Маскевича українець виграв 6:1.

У фіналі ж наш борець теж 6:1 переміг грузина Ґурамі Хецуріані.

Зауважимо, що Семен Новіков двічі поспіль був срібним призером дорослого чемпіонату України. В 2018-му він поступився Жанові Беленюку 1:5, а цьогоріч - 1:3 (на відео нижче). Семен постійно прогресує і не виключено, наступного року буде для борця-нардепа реальною опозицією.

Ще три українських борці греко-римського стилю сьогодні, 3 листопада, боротимуться в Будапешті за бронзу. Мова про Жору Абовяна (до 60 кг), Максима Євтушенка (до 72 кг) і Владлена Козлюка (до 97 кг). Артур Політаєв (до 67 кг) спробує пробитися у бронзовий фінал через втішні сутички.

В суботу у втішному турнірі боровся також Олександр Грушин (до 63 кг), але пробитися в медальні поєдинки він не зумів.

У ще чотирьох категоріях українські греко-римляни виступили невдало. Ельмар Нуралієв (до 77 кг) виграв одну сутичку, а Геннадій Завертайло (до 55 кг), Дмитро Гардубей (до 82 кг) і Дмитро Кременєв (до 130 кг) вибули після стартових поразок.

Нагадаємо, що першими на чемпіонаті світу з боротьби змагання завершили борці вільного стилю. В українців - дві бронзові нагороди.