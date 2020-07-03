Дві українки увійшли в топ-10 найкращих футболісток світу



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Дарина Апанащенко - одна з найкращих футболісток світу Фото - Instagram Дарини Апанащенко

Дарина Апанащенко і Ольга Овдійчук є лідерками збірної України

Українські футболістки Ольга Овдійчук і Дарина Апанащенко увійшли в топ-10 рейтингу найкращих футболісток світу за версією ресурсу Futebol Feminino Alternativo.

Вибір найкращих здійснювався шляхом голосування уболівальників. Овдійчук посіла сьоме місце (348 голосів), а Апанащенко – восьму сходинку (337). Всього було 250 претенденток на перемогу.

Ольга Овдійчук виступає за мадридський «Атлетіко», а Дарина Апанащенко захищає кольори харківського «Житлобуду-1» і є капітаном збірної України.

Переможницею голосування стала футболістка з Замбії Барбара Банда, яка виступає за китайський «Шанхай» (2053 голоси).