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    Українська футболістка забила перший гол у складі мадридського «Атлетіко» (фото)

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    Українські футболістки поступово стають своїми в&nbsp;&laquo;Атлетіко&raquo; - Українська футболістка забила перший гол у складі мадридського «Атлетіко» (фото)
    Українські футболістки поступово стають своїми в «Атлетіко»
    Фото з соцмереж

    Ольга Овдійчук і Натія Панцулая провели уже по два матчі в складі нового клубу

    Футболістки збірної України Ольга Овдійчук і Натія Панцулая проходять процес адаптації в новому клубі – іспанському «Атлетіко» з Мадрида.

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    Наші гравчині вже встигли зіграти у складі «матрацниць» по два товариських матчі. У першому з цих поєдинків «Атлетіко» розгромив 12:0 «Посоальбенсе». Овдійчук вийшла на поле зі стартових хвилин, а Панцулая з’явилася в другому таймі.

    А в наступному матчі, в якому «Атлетіко» розгромив «Осасуну» 6:0, Овдійчук, яка знову вийшла в основі, забила перший у складі нової команди м’яч. Гол Ольги на 38-й хвилині був третім у цій зустрічі. Панцулая в цій грі теж вийшла на заміну, вийшовши в другому таймі саме замість Овдійчук.

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    Українська футболістка забила перший гол у складі мадридського «Атлетіко» (фото)
    Українська футболістка забила перший гол у складі мадридського «Атлетіко» (фото)
    Українська футболістка забила перший гол у складі мадридського «Атлетіко» (фото)
    Фото з соцмереж

    Ольга Овдійчук – найсильніша українська футболістка наших днів. Вона – шестиразова чемпіонка України і п’ятиразова володарка національного Кубка. Ольгу двічі визнавали найкращою футболісткою України.

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    жіночий футбол ФК Атлетіко (Мадрид) Ольга Овдійчук Натія Панцулая
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