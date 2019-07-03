Швейцарська футболістка, яка зникла в Італії, знайдена мертвою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Флоріані Ісмаїлі було 24 роки ФК «Янґ Бойз»

Флоріана Ісмаїлі пірнула з човна і не виплила

Тіло футболістки збірної Швейцарії і клубу «Янґ Бойз» Флоріани Ісмаїлі було знайдене на озері Комо в Італії, повідомляє Blick.

За інформацією джерела, труп 24-річної спортсменки був знайдений у ході масштабної пошукової операції за допомогою спеціального робота на глибині 204 метри. Пізніше тіло дівчини було доставлене на сушу на човні, а потім - до лікарні Святої Анни. Родині Ісмаїлі вже повідомили про це.

Раніше стало відомо, що Ісмаїлі і її подруга орендували моторний човен. Дівчата відплили від берега на 700 метрів, кинули якір і стали засмагати. У якийсь момент футболістка стрибнула в воду, але так і не виринула на поверхню. Її подруга спочатку сприйняла подію як жарт, але потім, злякавшись, викликала рятувальників.