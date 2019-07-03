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    Швейцарська футболістка, яка зникла в Італії, знайдена мертвою

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    Флоріані Ісмаїлі було 24 роки - Швейцарська футболістка, яка зникла в Італії, знайдена мертвою
    Флоріані Ісмаїлі було 24 роки
    ФК «Янґ Бойз»

    Флоріана Ісмаїлі пірнула з човна і не виплила

    Тіло футболістки збірної Швейцарії і клубу «Янґ Бойз» Флоріани Ісмаїлі було знайдене на озері Комо в Італії, повідомляє Blick.

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    За інформацією джерела, труп 24-річної спортсменки був знайдений у ході масштабної пошукової операції за допомогою спеціального робота на глибині 204 метри. Пізніше тіло дівчини було доставлене на сушу на човні, а потім - до лікарні Святої Анни. Родині Ісмаїлі вже повідомили про це.

    Раніше стало відомо, що Ісмаїлі і її подруга орендували моторний човен. Дівчата відплили від берега на 700 метрів, кинули якір і стали засмагати. У якийсь момент футболістка стрибнула в воду, але так і не виринула на поверхню. Її подруга спочатку сприйняла подію як жарт, але потім, злякавшись, викликала рятувальників.

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