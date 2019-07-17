  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Побавився і досить. Коломойський відрікся від ще однієї спортивної команди

    • Розсилка
    Тратитися на цих дівчат Ігор Коломойський більше не хоче - Побавився і досить. Коломойський відрікся від ще однієї спортивної команди
    Тратитися на цих дівчат Ігор Коломойський більше не хоче
    СК «Дніпро-1»

    Ігор Валерійович є рекордсменом за кількістю вгроблених спортклубів

    Жіноча команда «Злагода-Дніпро-1» з міста Дніпра перед першим туром чемпіонату України відмовилася від участі у новому сезоні вищої ліги-2019/2020.

    Читайте також

    17 липня керівництво спортивного клубу «Дніпро-1» повідомило Українську асоціацію футболу, що було прийнято рішення про зняття жіночої команди «Злагода-Дніпро-1» зі змагань у чемпіонаті України з футболу серед жіночих команд.

    Причина зняття не афішується, але за інформацією «Главкома», вона традиційна. Ігор Валерійович Коломойський, який начебто не є власником СК «Дніпро-1», але насправді виділяє на нього гроші, традиційно вирішив ліквідувати проект, який перестав його цікавити, зосередившись лише на чоловічій команді.

    Нагадуємо, що СК «Дніпро-1» виник на руїнах заснованого в 1928 році автентичного «Дніпра», від якого Ігор Валерійович відмовився, не бажаючи сплачувати борги.

    Таким чином, перший тур 29-го за ліком розіграшу національної першості з футболу серед жіночих команд стартує 20 липня за участю шести клубів.

     Читайте також: Коломойський-style: результат виборів ставить під загрозу існування Прем'єр-ліги
    Читайте також
    Ігор Коломойський жіночий футбол СК «Дніпро-1»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ