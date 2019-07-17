Побавився і досить. Коломойський відрікся від ще однієї спортивної команди



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Тратитися на цих дівчат Ігор Коломойський більше не хоче СК «Дніпро-1»

Ігор Валерійович є рекордсменом за кількістю вгроблених спортклубів

Жіноча команда «Злагода-Дніпро-1» з міста Дніпра перед першим туром чемпіонату України відмовилася від участі у новому сезоні вищої ліги-2019/2020.

17 липня керівництво спортивного клубу «Дніпро-1» повідомило Українську асоціацію футболу, що було прийнято рішення про зняття жіночої команди «Злагода-Дніпро-1» зі змагань у чемпіонаті України з футболу серед жіночих команд.

Причина зняття не афішується, але за інформацією «Главкома», вона традиційна. Ігор Валерійович Коломойський, який начебто не є власником СК «Дніпро-1», але насправді виділяє на нього гроші, традиційно вирішив ліквідувати проект, який перестав його цікавити, зосередившись лише на чоловічій команді.

Нагадуємо, що СК «Дніпро-1» виник на руїнах заснованого в 1928 році автентичного «Дніпра», від якого Ігор Валерійович відмовився, не бажаючи сплачувати борги.

Таким чином, перший тур 29-го за ліком розіграшу національної першості з футболу серед жіночих команд стартує 20 липня за участю шести клубів.