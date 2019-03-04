Українські футболістки завершили турнір у Хорватії перемогою над Боснією



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Українські футболістки задоволені проведеною роботою ФФУ

Наша команда посіла третє місце

Жіноча збірна України посіла третє місце на турнірі Croatia Womens Cup 2019. У матчі за третє місце нсиньо-жовті перемогли команду Боснії і Герцеґовини.

Гра проходила за переваги української збірної. Підопічні Наталії Зінченко створили в першому таймі кілька відмінних гольових моментів. Зокрема, на 20-й хвилині Калініна з чудової позиції пробила вище воріт, а за 10 хвилин Андрухів не реалізувала вихід сам на сам із голкіпером. Але зрештою перевага українок далася взнаки. Рахунок відкрила Дарина Апанащенко, яка вдало відгукнулася на фланговий пас Вероніки Андрухів.

Після перерви синьо-жовті продовжували володіти ініціативою й загрожувати воротам боснійок. На 49-й хвилині лише блискуча гра воротаря суперниць не дозволила відзначитися Кравець. Згодом Петрик упритул розстрілювала ворота, але знову голкіпер заблокувала удар. У підсумку — 1:0 на користь української збірної.

Боснія і Герцеґовина — Україна — 0:1

Гол: 0:1 - Апанащенко (44)

Україна: Самсон, Подольська (Філенко, 46), Кравець, Панцулая, Петрик, Кочнєва, Китаєва (Тараканова, 60), Апанащенко, Андрухів (Куніна, 70), Романенко, Калініна (Козиренко, 87). Тренер - Наталія Зінченко

Зауважимо, що в перших двох зустрічах турніру українки перемогли 4:0 хорваток (тричі відзначилася Андрухів, ще м'яч забила Апанащенко), а потім програли 1:3 словенкам (єдиний м'яч теж провела Апанащенко).



Цей збір був для нашої команди одним з етапів підготовки до старту у відбірному турнірі Євро-2021, де її суперниками будуть Німеччина, Ірландія, Греція й Чорногорія.

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Джерело: Федерація футболу України