Двох футболістів виключили зі збірної Англії після порушень правил карантину



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Гравці збірної Англії Грінвуд та Фоден Світлина - goal.com

Молоді гравці отримали покарання після власних дій

Гравців збірної Англії з футболу Філа Фодена і Мейсона Грінвуда виключили з команди після скандалу в Ісландії.

Як стало відомо місцевим ЗМІ, футболісти запросили двох жінок в свій готель. Таким чином, вони могли відзначити дебютні виступи в складі національної команди в матчі Ліги націй проти Ісландії (1:0). У підсумку футболісти порушили карантинні заходи.

Про це стало відомо після того, як дівчата поділилися фото в «Snapchat» із загального номера гравців.

«Ми не хочемо це обговорювати. Ми не хочемо, щоб у них були проблеми. Єдине, що я можу сказати, це те, що я була на зв'язку з одним з них протягом декількох днів», - розповіла одна з жінок.

Зазначимо, що Грінвуду з «Манчестер Юнайтед» 18 років, він не одружений. Натомість Фоден з «Манчестер Сіті» в даний час знаходиться у відносинах з Ребеккою Кук, і разом у них є дворічний хлопчик.

Джерело: dv