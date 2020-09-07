  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двох футболістів виключили зі збірної Англії після порушень правил карантину

    • Розсилка
    Гравці збірної Англії Грінвуд та Фоден - Двох футболістів виключили зі збірної Англії після порушень правил карантину
    Гравці збірної Англії Грінвуд та Фоден
    Світлина - goal.com

    Молоді гравці отримали покарання після власних дій

    Гравців збірної Англії з футболу Філа Фодена і Мейсона Грінвуда виключили з команди після скандалу в Ісландії.

    Як стало відомо місцевим ЗМІ, футболісти запросили двох жінок в свій готель. Таким чином, вони могли відзначити дебютні виступи в складі національної команди в матчі Ліги націй проти Ісландії (1:0). У підсумку футболісти порушили карантинні заходи.

    Про це стало відомо після того, як дівчата поділилися фото в «Snapchat» із загального номера гравців.

    «Ми не хочемо це обговорювати. Ми не хочемо, щоб у них були проблеми. Єдине, що я можу сказати, це те, що я була на зв'язку з одним з них протягом декількох днів», - розповіла одна з жінок.

    Зазначимо, що Грінвуду з «Манчестер Юнайтед» 18 років, він не одружений. Натомість Фоден з «Манчестер Сіті» в даний час знаходиться у відносинах з Ребеккою Кук, і разом у них є дворічний хлопчик.

    Читайте також: Матч «Рух» - «Шахтар» перенесений через коронавірус.

    Джерело: dv

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ готель Філ Фоден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ