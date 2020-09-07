У матчі з іспанцями Україна повторила національний антирекорд



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Нинішній капітан іспанців Серхіо Рамос приклався відразу до двох найбільших поразок в історії збірної України Світлина - ФФУ

Крупніше, ніж учора в Мадриді, українська національна збірна з футболу не програвала ще ніколи

Поразка національної збірної України з футболу в Мадриді від іспанців з рахунком 0:4 у рамках Ліги націй-2020/2021 – повторення антирекорду команди. Ще з більшим рахунком вона не програвала ніколи за 28 років свого існування.

З тими ж 0:4 українська збірна програвала ще двічі. Вперше – 25 березня 1995 року в Заґребі від хорватів. Цікаво, що то був перший матч нинішнього наставника українців Андрія Шевченка у футболці національної збірної.

Вдруге 0:4 Україна програла 14 червня 2006-го, в першому турі мундіалю-2006, тим же іспанцям. Шевченко теж відіграв той матч повністю, та ще й у статусі капітана. В обороні іспанців натомість тоді всі 90 хвилин провів Серхіо Рамос, котрий 6 вересня 2020-го відзначився у воротах Андрія П’ятова дублем.

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