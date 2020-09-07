Матч «Рух» - «Шахтар» перенесений через коронавірус



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Не так давно «Рух» і «Шахтар» зустрічалися в контрольному спарингу Світлина - ФК «Шахтар»

«Рух» за останні місяці йде на карантин уже вдруге

Поєдинок другого туру української Прем’єр-ліги, в якому львівський «Рух» повинен був прийняти донецький «Шахтар», перенесений на пізніший термін.

Гра, яка повинна була відбутися 12 вересня, перенесена на 23 вересня.

Перенесення гри пов'язане зі спалахом коронавірусу в львівському клубі.

Раніше повідомлялося, що в клубі діагностовано шість випадків зараження коронавірусом. П'ять з них у футболістів клубу, а ще один – у масажиста. Імена хворих не називаються.

Нагадаємо, що перед поновленням сезону в першій лізі «Рух» вже вирушав на карантин, щоправда, в ту мить, коли футболісти мали знаходитися на самоізоляції, клуб влаштував колективний вихід на шашлики, який був висвітлений на телеканалі власника клубу.

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