Ультрас «Динамо» відповіли Луческу: йому не місце в «Динамо»



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Луческу не влаштовує ультрас київського клубу Світлина - footboom.com

Ультрас не забарилися з відповіддю

Ультрас київського «Динамо» відповіли наставнику Мірчі Луческу на недавню заяву в румунській пресі про те, що йому байдужі ультрас.

«Цей сумнозвісний провокатор стверджує, що до протестів нас хтось підштовхує. Ми віддаємо належне його теорії змови, але хочемо зазначити наступне. До протестів нас підштовхує поняття принципів та честі. Ми не можемо дозволити тренувати команду людині, яка свідомо багато років створювала конфронтації на рівному місці та ставила під сумнів будь-які здобутки клубу «Динамо» Київ, його гравців та тренерів», - сказано у заяві ультрас.

Також ультрас вважають, що 75-річний румунський спеціаліст ніколи не зможе вписатися до категорії людей з хорошою репутацією.

«Нам важливо, щоб головним тренером команди була людина з хорошою репутацією, з якою можна було б налагоджувати зв'язок та разом крокувати до нових перемог. Очевидно, що Луческу ніколи не впишеться у подібну категорію тренерів, тому закономірним є висновок - Луческу не місце в «Динамо», - додано в зверненні ультрас.

Джерело: Сторінка ультрас Динамо у Facebook