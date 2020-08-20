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    Двоє футболістів «Динамо» одужали від коронавірусу

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    Вихованець львівського футболу - Русин&nbsp; - Двоє футболістів «Динамо» одужали від коронавірусу
    Вихованець львівського футболу - Русин 
    Світлина - korrespondent.net

    Віце-чемпіон України з футболу провів чергове тестування гравців на коронавірус

    Стали відомі результати чергових планових ПЛР-тестів футболістів київського «Динамо»  на наявність COVID-19.

    Як повідомив медичний штаб київського «Динамо», тести всіх гравців, зокрема Русина та Вантуха, тренерського штабу і персоналу, задіяного в підготовці першої команди, дали негативний результат. Наприкінці тижня Назарію Русину і Роману Вантуху належить скласти контрольні тести. У разі негативних результатів, «динамівці» повернуться в загальну групу.

    Таким чином, команда продовжить в плановому режимі готуватися до першого матчу чемпіонату України сезону 2020/21 з «Олімпіком», який відбудеться 21 серпня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

    Раніше позитивні тести на COVID-19 мали Русин та Вантух. Крайнього сезону Русин відіграв за столичний клуб 30 поєдинків у різних турнірах і забив дев’ять голів при шести асистах.

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Назарій Русин коронавірус
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