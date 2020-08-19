Дебютант Української Прем’єр-ліги оновив логотип



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Оновлений логотип «Минаю» Facebook Минаю

«Минай» зберіг основу логотипу

Новачок Української Прем’єр-ліги ФК «Минай» оновив клубну емблему, змінивши певні деталі логотипу.

Презентація відбулася на честь п'ятирічного ювілею клубу. Основні риси логотипу залишилися ті ж самі - емблема у вигляді щита, лисиць, а також назву команди та рік її заснування (2015). Однак змінилося розташування назви команди - «Минай» тепер розташовано на місці футбольного м'яча, а не під самим гербом, як раніше.

«За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї̈ візуальної̈ частини, оновлений̆ і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, - згодом!», - сказано у повідомленні «Миная» в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub) 19 Авг 2020 в 2:30 PDT

У сезоні 2019-20 років «Минай» під орудою Василя Кобіна виграв Першу лігу України.

Примітно, що дебют «Минаю» в Прем’єр-лізі пройде 22 серпня. О 14:00 клуб проведе гостьовий матч із ПФК «Львов».

Джерело: ФК «Минай»