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    Дебютант Української Прем’єр-ліги оновив логотип

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    Оновлений логотип&nbsp;&laquo;Минаю&raquo; - Дебютант Української Прем’єр-ліги оновив логотип
    Оновлений логотип «Минаю»
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    «Минай» зберіг основу логотипу

    Новачок Української Прем’єр-ліги ФК «Минай» оновив клубну емблему, змінивши певні деталі логотипу.

    Презентація відбулася на честь п'ятирічного ювілею клубу. Основні риси логотипу залишилися ті ж самі - емблема у вигляді щита, лисиць, а також назву команди та рік її заснування (2015). Однак змінилося розташування назви команди - «Минай» тепер розташовано на місці футбольного м'яча, а не під самим гербом, як раніше.

    «За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї̈ візуальної̈ частини, оновлений̆ і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, - згодом!», - сказано у повідомленні «Миная» в Instagram.

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    Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

    У сезоні 2019-20 років «Минай» під орудою Василя Кобіна виграв Першу лігу України.

    Примітно, що дебют «Минаю» в Прем’єр-лізі пройде 22 серпня. О 14:00 клуб проведе гостьовий матч із ПФК «Львов».

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    Джерело: ФК «Минай»

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