Клуб Реброва подолав стартовий бар’єр кваліфікації Ліги чемпіонів



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У Будапешті місцевий ФК «Ференцварош» вийшов переможцем у протистоянні першого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів із шведським «Юргорденом».

Переможний дубль у матчі оформив норвезький легіонер «Ференцварошу» Токмак Нгуен. У першому епізоді він обікрав суперника на чужій половині поля та наважився на дальній удар низом, який виявився влучним.

На початку другої години гри Нгуен втік від двох польових футболістів шведського колективу та завдав точного удару під стійку воріт «Юргордена» - 2:0.

Український півзахисник Ігор Харатін провів повний поєдинок у складі команди Сергія Реброва, а Олександр Зубков був відсутній у заявці.

«Ференцварош», Угорщина - «Юргорден», Швеція - 2:0

Голи: 1:0 - Нгуен, 33 хвилина, 2:0 - Нгуен, 62.

Зазначимо, що в чвертьфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів «Ференцварош» зустрінеться із чемпіоном Шотландії – «Селтіком».