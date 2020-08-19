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    Суспільство

    На Закарпатті посилили карантин

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    Комісія вирішила посилити карантинні обмеження для територій , які потрапили до помаранчевої зони &mdash; м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Тячівському районах - На Закарпатті посилили карантин
    Комісія вирішила посилити карантинні обмеження для територій , які потрапили до помаранчевої зони — м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Тячівському районах

    Карантин почне діяти в Ужгороді та трьох районах області з 20 серпня

    На Закарпатті сьогодні, 19 серпня, на позачерговому надзвичайному засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС було прийняте рішення про посилення карантину. Про це повідомили в Закарпатській облдержадміністрації, пише mukachevo.net.

    Зазначається, що комісія вирішила посилити карантинні обмеження для територій , які потрапили до помаранчевої зони — м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Тячівському районах.

    Відтак з четверга 20 серпня на територіях, які потрапили до помаранчевої карантинної зони буде заборонено:

    • Робота закладів громадського харчування усередині приміщень
    • Проведення богослужінь усередині релігійних установ
    • Робота басейнів – і таких, які працюють на відкритому повітрі
    • Робота закладів, де проводять масові розважальні заходи – весілля, дні народження і т.д.
    • Продаж квитків за пільговими цінами на залізничні перевезення для пасажирів пільгових категорій. Саме люди цих груп належать до найвищої групи ризику важкого перебігу захворювання Covid-19.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    До слова, в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

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