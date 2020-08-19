На Закарпатті посилили карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комісія вирішила посилити карантинні обмеження для територій , які потрапили до помаранчевої зони — м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Тячівському районах

Карантин почне діяти в Ужгороді та трьох районах області з 20 серпня

На Закарпатті сьогодні, 19 серпня, на позачерговому надзвичайному засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС було прийняте рішення про посилення карантину. Про це повідомили в Закарпатській облдержадміністрації, пише mukachevo.net.

Зазначається, що комісія вирішила посилити карантинні обмеження для територій , які потрапили до помаранчевої зони — м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Тячівському районах.

Відтак з четверга 20 серпня на територіях, які потрапили до помаранчевої карантинної зони буде заборонено:

Робота закладів громадського харчування усередині приміщень

Проведення богослужінь усередині релігійних установ

Робота басейнів – і таких, які працюють на відкритому повітрі

Робота закладів, де проводять масові розважальні заходи – весілля, дні народження і т.д.

Продаж квитків за пільговими цінами на залізничні перевезення для пасажирів пільгових категорій. Саме люди цих груп належать до найвищої групи ризику важкого перебігу захворювання Covid-19.

Коронавірус в Україні Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144 Копіювати код для вставки

До слова, в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.