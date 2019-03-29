Едді Герн: «Бій Усик - Такам узгоджений. Залишилося визначитися з датою»



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Поєдинок відбудеться 17 або 18 травня

Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик проведе дебютний бій у важкій вазі проти екс-претендента на титул Карлоса Такама. Про це в інтерв'ю ESPN повідомив промоутер українського боксера Едді Герн.

«Бій з Такамом узгоджений. Нам залишається визначитися з DAZN щодо точної дати поєдинку», - сказав Герн.

Бій Усик - Такам може пройти 17 або 18 травня. Сторона Усик схиляється до 17 травня, тому що на наступний день пройде зустріч важкоатлетів Деонтея Вайлдера проти Домініка Брізіла.

Усик провів останній бій в листопаді минулого року, нокаутувавши Тоні Беллью. 38-річний Карлос Такам в грудні 2018-го переміг технічним нокаутом Сенада Гаші.



