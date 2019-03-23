  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Едді Герн: «Усик стане обов'язковим претендентом для Джошуа»

    • Розсилка
    Едді Герн: «Усик стане обов'язковим претендентом для Джошуа»
    Ракурс

    Український боксер може зустрітися з кривдником Володимира Кличка

    Промоутер чемпіона світу за версіями WBA/IBF /WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) Едді Герн вважає, що обов'язковим претендентом на бій з його підопічним стане абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), а не Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

    Читайте також

    «Обов'язковим претендентом для Джошуа стане Олександр Усик. Коли ти є абсолютним чемпіоном категорією нижче і піднімаєшся на вагу вище, то автоматично стаєш претендентом.

    Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі захоче бути претендентом за 30% від призового фонду, якщо йому вже пропонували 40%», - сказав Герн.

    Нагадаємо, Усик і Такам домовилися про бій. Це буде дебют українця в суперважкій вазі. Поєдинок пройде 18 травня в Чикаго.

    Читати також: Евандер Холіфілд: «Усику буде важко в супертяжах, але стати чемпіоном і не повинно бути легко»
    Читайте також
    Олександр Усик Ентоні Джошуа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ