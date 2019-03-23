Едді Герн: «Усик стане обов'язковим претендентом для Джошуа»



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Промоутер чемпіона світу за версіями WBA/IBF /WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) Едді Герн вважає, що обов'язковим претендентом на бій з його підопічним стане абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), а не Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

«Обов'язковим претендентом для Джошуа стане Олександр Усик. Коли ти є абсолютним чемпіоном категорією нижче і піднімаєшся на вагу вище, то автоматично стаєш претендентом.

Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі захоче бути претендентом за 30% від призового фонду, якщо йому вже пропонували 40%», - сказав Герн.

Нагадаємо, Усик і Такам домовилися про бій. Це буде дебют українця в суперважкій вазі. Поєдинок пройде 18 травня в Чикаго.