Усик відмовився від чемпіонського пояса WBA і бою з Лебедєвим (відео)



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Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Український боксер більше не абсолютний чемпіон

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик відмовився провестии захист титулу з чемпіоном світу за версією WBA Денисом Лебедєвим.



«Організація WBA зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили переходити в суперважку вагову категорію. З цих причин ми не можемо боксувати з Денисом.



Я відмовляюся від пояса. Не хочу, щоб він просто так у мене був, нехай хлопці за нього боксують, це нормально. Денису - успіхів. Всім іншим хлопцям, які будуть брати участь за цей пояс, - успіхів. Боксуйте, завойовуйте. Всім добра!»- сказав Усик у відеозверненні, опублікованому в Інстаграмі.





Нагадаємо, в 2018 році Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, ставши першим переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії і володарем трофея імені Мохаммеда Алі. Після цього він захистив титули, нокаутувавши Тоні Беллью.



