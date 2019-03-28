  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усик відмовився від чемпіонського пояса WBA і бою з Лебедєвим (відео)

    • Розсилка
    Усик відмовився від чемпіонського пояса WBA і бою з Лебедєвим (відео)
    Фото: Richard Heathcote/Getty Images

    Український боксер більше не абсолютний чемпіон

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик відмовився провестии захист титулу з чемпіоном світу за версією WBA Денисом Лебедєвим.

    «Організація WBA зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили переходити в суперважку вагову категорію. З цих причин ми не можемо боксувати з Денисом.

    Я відмовляюся від пояса. Не хочу, щоб він просто так у мене був, нехай хлопці за нього боксують, це нормально. Денису - успіхів. Всім іншим хлопцям, які будуть брати участь за цей пояс, - успіхів. Боксуйте, завойовуйте. Всім добра!»- сказав Усик у відеозверненні, опублікованому в Інстаграмі.


    Нагадаємо, в 2018 році Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, ставши першим переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії і володарем трофея імені Мохаммеда Алі. Після цього він захистив титули, нокаутувавши Тоні Беллью.

     Читайте також: Усик визнаний спортсменом 2018 року в Україні (відео)


    Мохаммеда Алі Олександр Усик WBA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ